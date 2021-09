BIVŠI KAPITEN ODBOJKAŠKE REPREZENTACIJE O PORAZU SRBIJE U POLJSKOJ: Igrači su izmoreni, nedostajala je emocija za pobedu

Odbojkaši Srbije nisu uspeli da odbrane titulu prvaka Evrope, pa čak ni da osvoje bronzanu medalju, jer su posle poraza od Italije u polufinalu, sinoć izgubili i meč za treće mesto od Poljske.

Domaćin je ubedljivo slavio u Katovicama, a bivši kapiten reprezentacije Željko Tanasković ovaj rezultat opisao je kao realnost.

foto: Kurir televizija

- Veliki broj ovih igrača ima takvih utakmica u nogama, došlo je možda i do zasićenja. Igrali smo na domaćem terenu i ta istrošenost je došla do izražaja. To što nismo otišli na Olimpijske igre je veoma čudna situacija. Kada je neko prvak Evrope, on mora direktno da ide na OI. Mi nismo imali tu sreću, ali mislim da nam je mesto bilo tamo. Jako je teško igrati toliki broj utakmica za tako kratko vreme, odnosno naći motivaciju i emociju za sve to. Dosta igrača je ovde izmoreno. Nisam zvao selektora, nek prenoći sve, pa ćemo videti. Podjednako je teško i igrati i gledati odbojku.

foto: Kurir televizija

Beograd je prethodne nedelje bio domaćin "Školarijade", što je neka vrsta Olimpijskih igara za osnovce, a Tanasković se osvrnuo i na taj deo.

- Najvažnije je da su deca otišla srećna i zdrava kući. Pohvale stižu sa svih strana, mi smo se pokazali kao jako dobri domaćini i svi su srećni i zadovoljni

Kurir.rs

