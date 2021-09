ZAŠTO NAM UMIRU DECA NA TERENIMA? Ljudi, ne lupajte deci pečate tek tako! Zavod za sport: MNOGO SMO LJUTI, jer se otaljava posao!

Tragične vesti iz sporta postaju sve češće. Posebno su bolne kada se radi o mališanima. Proteklog vikenda na Adi Ciganliji dogodila je velika tragedija kada je preminuo dečak (16) na fudbalskoj utakmici.

Iako su u ovom slučaju, prema tvrdanjama odgovornih, obavljeni svi lekarski pregledi, javna je tajna da se često svi ti pregledi otaljavaju. Povod je bio izuzetno bolan, ali zbog svih budućih generacija, tražili smo detaljna objašnjenja na temu - lekarski pregledi dece u sportu, od institutucije koja je na vrhu piramide.

- Zavod za sport apeluje osam godina da se svi uozbilje i ono što smo dobili u zakonu da mora da se implementira u praksi - počeo je priču Goran Bojović, direktor Zavoda za sport i medicinu sporta i nastavio u dahu:

- Dajemo sve od sebe svih 365 dana, 24 sata dnevno, samo da bi nam deca bila zdrava. Konkretno, Zavod za sport je jedini koji temeljno obavlja te preglede, čast izuzetcima, tu je nekoliko privatnika koji rade sve detaljano.

Čekajte, a ostali?

- Možda će da zvuči brutalno, ali otaljavaju posao.

Da li je moguće da roditelj dovede dece kod Vas na pregled i koliko ga to košta?

- Ne košta ništa! Potrebno je samo da se uzme uput kod pedijatra i dovede dete u Zavod! To važi za svu decu uzrasta od 6 do 14 godina. RFZO to pokriva, mislim da je omogućeno 6.000-7.000 pregleda na godišnjem nivou.

Problema ima među profesionalnim sportistima.

- Sportisti nemaju svest šta za njih znači taj sportski pregled! To im čuva glavu. A, ne imamo mi "našeg Peru" u klubu on će da nam sredi sve te pečate... Pregled je zbog njih samih najvažniji!

Poruka za kraj, jasna i glasna:

- Mi u Zavodu, kao nosioci sportske medicije u Srbiji, mnogo smo ljuti jer jedini radimo taj prokleti pregled kako valja! Samo mi zabranjujemo deci da se bave sportom. Pa, zar je problem zabratiti detetu da se bavi sportom na nekom nivou koji zahteva veliko opterećenje, ako za to ima razlog. Molim sve klubove i roditelje da se uvek obraćaju Zavodu za svaku stručnu pomoć. Ma o čemu god se radilo! Uz to, razumem da roditelji žive brzo i sve, ali potrebno je i odvoje dva sata u šest meseci za pregled deteta - zaključio je Bojović.

foto: Fonet

Svu moguće aparate imamo! Iz sledećih reči Gorana Bojovića shvatamo da se mnogo što šta može sprečiti... - Imamo apsolutno sve potrebene instrumente! Uz veliku podršku Ministarstva i države nabavili smo sve moguće aparate koji se koriste kod pregleda srca, krvnih slika, abdomena i svega ostalog.

Kurir sport / Miloš Bjelinić