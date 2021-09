IZABRAO SRBIJU PRE HRVATSKE! Slučaj Radulović: Laž je da ga niko nije zvao!

Ovaj rođeni Riječanin, nedavno je odlučio da nastupa za našu selekciju, sa kojoj je letos postao prvak sveta a uz to je proglašen za MVP-a ovogodišnjeg juniorskog svetskog prvenstva

Kao razlog transfera Radulović je naveo da ga niko iz Hrvatske nije zvao, te je on zaključio da se na njega više ne računa.

"Za mlađe hrvatske selekcije igrao sam i na Svetskom prvenstvu. Međutim, dve godine me tadašnji selektor Joško Kreković nije pozivao. Kada sam 2018. iz Primorja prešao u Vojvodinu, čekao sam još godinu dana. Nije me zvao niko iz Hrvatske. Ni iz Saveza, ni iz klubova, ni neko od suigrača. Zaključio sam da uopšte ne računaju na mene, a onda je stigao poziv mlade reprezentacije Srbije. Sada sam pozvan i u srpsku A selekciju i prihvatio sam taj poziv", rekao je svojevremeno Radulović za "Novosti"

Sa druge strane Kreković je ispričao je svoju verziju priče.

"Smeta to što se u poslednje vreme po medijima potencira da je Radulović odabrao Srbiju jer niko nije računao na njega. To nije tačno. Istina je sasvim drugačija. Bio je član U-18 reprezentacije na SP-u Mađarskoj, a iduće godine bilo je U-20 SP. U junu 2019. Radulović je prešao iz Primorja u Vojvodinu. Savez i ja kao selektor uredno smo mu poslali poziv za pripreme reprezentacije, no nismo dobili nikakav odgovor. Kontaktirali smo Vojvodinu, a oni su nam rekli da Radulović više nije njihov član, ali da će ga obavestiti. Ipak, nije nam se javio i javili smo se direktno njegovoj majci, koja nam je rekla da je Marko odlučio da nastupa za Srbiju. Tako da je laž da ga dve godine niko iz HVS-a nije zvao. Uostalom, u kancelarijama Saveza postoje i mejlovi koji dokazuju ovo što vam sad pričam", rekao je Kreković za "Index".

Kreković je, takođe, demantovao da razlog, zbog kojeg je Radulović "skinut", bio sukob sa tadašnjim trenerom Primorja, Igorom Hinićem.

Kako on navodi, Radulović je nakon toga bio pozivan u reprezentaciju Hrvatske, međutim, pozitivnog odgovora nije bilo.

