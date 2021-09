KOMŠIJE KUKAJU! SRBIMA ZA ZLATO 70.000 EVRA, A HRVATIMA 25.000: Tucak našao opravdanje za debakl na Olimpijskim igrama VIDEO

Ivica Tucak se dotakao i premija koje su obećane igračima za olimpijsko zlato.

- Da li mislite da je normalno kada naši igrači čuju da imaju nagradu za zlato 25.000 evra, a Srbi 70.000, dok Mađari ili Italijani imaju 100-120.000!? Dobro, ne idemo mi na OI zbog novca, ali sve to negde ostavlja nekakav trag - kaže Tucak.

On se osvrnuo na utakmicu u grupi u kojoj je Hrvatska pobedila Srbiju. Možda je to njegovu ekipu previše podiglo, ali znamo da Savićeve pulene nije nimalo poremetilo. - Odigrali smo sjajnu utakmicu i napadački, sa 14 postignutih golova, a mislim da smo ih odbrambeno, pogotovo sa igračem manje, potpuno neutralisali. Na 14:9 je utakmica bila gotova. Oni su imali 20 igrača više. Mi smo odlučili na pripremama da ćemo ih napadati u liniji, da nećemo dozvoliti da nam Mandić ili Filipović ulaze unutra sa tri-četiri mahanja, jer su to „ljudi ubice“. Mislim da smo ih u tom delu strašno iznenadili. Dobili smo tu utakmicu, rešili smo direktno plasman u četvrtfinale.

foto: Starsport©

Samo što četvrtfinale protiv Mađara nije završeno kako su Tucak i njegovi puleni očekivali...

- Svaka utakmica na turniru je posebna priča, kada se završi grupa onda dolazi ono najvažnije, a to je četvrtfinale, koje smo mi na velikim takmičenjima uvek prolazili. Nažalost, ovaj put smo poklekli pred protivnikom, a ja ni danas neću reći da je Mađarska bolja od nas - podvukao je Ivica Tucak.

