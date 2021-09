ZBOG REKONSTRUKCIJE: Oko 400 vaterpolista i plivača ostaje bez bazena

Iz Gradske uprave je saopšteno da je neophodno rekonstruisati podlogu na bazenu u Petnici, kako bi sportisti Valjeva, ali i brojni posetioci bazena bili bezbedni prilikom korišćenja bazena, naročito u zimskoj sezoni kada se postavlja teška konstrukcija koja nosi balon.

Predsednik Upravnog odbora Vaterpolo kluba ”Valis” Nebojša Stojaković je rekao na konferenciji za novinare da im niko od nadležnih nije ponudio alternativno rešenje.

-Niko nas nije zvao niti ponudio bilo kakvo rešenje, tako da 400 dece ostaje bez ičega. U naredna dva meseca nema treninga. Neko je bio dužan da to razmotri , a ne da nam se kaže da tako mora, jer je to tako predviđeno budžetom. Da li je bilo predviđeno baš da se radi u ovim mesecima ili je to moglo i ranije? Moglo je ranije. Iz UFK ‚Valis‘ su nam rekli da je u sezoni prošlo preko tih ploča 70.000 ljudi. Tad je bilo bezbedno , a baš sad je nebezbedno? Remont ploča i ostali radovi mogli su da budu završeni još na proleće , a ne u trenutku kada počinje nastup ‚Valisa‘ u Super ligi- rekao je Stojaković.

On kaže da će članovi tog kluba, koji igraju u Super ligi, koja startuje 6. oktobra, morati da obavljaju treninge na novootvorenom bazenu u Lajkovcu i zahvaljuje se rukovodstvu te opštine koje je imalo sluha za situaciju u kojoj su se našli.

-Neizmerno se zahvaljujem predsedniku opštine Andriji Živkoviću koji nas je pustio datreniramo. Zamislite naše učesnike u Super ligi koji su mahom srednjoškolci i oni će ujutro i uveče morati u Lajkovac, a u međuvremenu u školu, i sve ostalo. Najtužnije od svega je to što kao debitanti Super lige nećemo moći da u svom gradu ugostimo velike klubove protiv kojih ćemo igrati. Što se tiče mlađih kategorija, deo njih će trenirati u Tehničku školu, a ostali u Velikim Crljenima-rekao je Stojaković i zahvalio se Vladimiru Sekuliću iz „Laste“, koja će im „pokriti“ deo putovanja .

foto: Kurir / S.S.

Član Gradskog veća zadužen za sport Vladimir Mišković kaže da je iznenađen ovakvim nastupom predstavnika „Valisa“, jer je, kako navodi, grad Valjeva učinio dosta toga za ovaj klub, koji, praktično, ima povlašćeni tretman u odnosu na druge. - Grad Valjevo svim vaterpolo i plivačkim klubovima daje bazen na besplatno korišćenje, a podizanje balona na godišnjem nivou košta 10 miliona dinara. Pored besplatnog korišćenja bazena, za vaterpolo klub ’Valis’ su obezbeđena dodatna sredstva iz budžeta od dva miliona dinara, nijednom drugom klubu nije toliko odobreno, imaju najbolje termine za treninge i to najbolje govori o našem odnosu prema njima. Da li bi zbog toga što se izvode najobimniji radovi od otvaranja bazena u Petnici trebalo da dobijemo kritike ili pohvale-rekao je Mišković, navodeći da je gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković lično urgirao da im se obezbedi korišćenje bazena u Lajkovcu. Direktor „Valisa“ Željko Ostojić kaže da su vaterpolo i plivački klubovi još ovog proleća bili obavešteni da će se izvoditi radovi na petničkim bazenima.

- Mi smo planirali da te radove izvedemo još na proleće, ali smo na molbu vaterpolo kluba ’Valis’, koji se u tom periodu borio za plasman u Super ligu, odložili taj posao i na neki način rizikovali letnju sezonu, jer su ploče na bazenima u veoma lošem stanju. Pre 10-ak dana kada je izabran izvođač radova organizovali smo sastanak na koji smo pozvali sve plivačke i vaterpolo klubove iz Valjeva, da bi čuli koja je planirana dinamika radova, a pozivu se odazvao samo vaterpolo klub ’Valis’. Dakle, nije istina da nisu bili uključeni u čitav proces i da blagovremeno nisu bili o svemu informisani - kaže Ostojić.

Radovi vredni oko 20 miliona dinara, po ugovoru, trebalo bi da budu okončani u roku od dva meseca. Ostojić kaže da se nada da će balon u Petnici biti podignut do polovine novembra, ukoliko sve bude teklo po planu. Kurir sport / S.S.