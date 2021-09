SPREMA SE ŠOU NA KAKAV NE PAMTIMO Borovčanin za Kurir: Spektakl će obeležiti godinu u čitavom svetu, Srbi će biti ponosni!

Nenad Borovčanin, prvi čovek srpskog boksa je u razgovoru za Kurir obećao da od 24. oktobra, do 6. novembra možemo da očekujemo spektakl. Uveliko traje organizacija svečanog otvaranja i čitavog prvenstva, a prethodnih dana smo čuli da je planiran dolazak glumca Marka Volberga.

Predsednik BSS je potvrdio da će ozbiljan džet set stići u Beograd.

- Pripreme za Svetsko prvenstvo su u punom jeku, već ulazimo u završnu fazu. Do sada se prijavilo 550 boksera iz 72 države, a očekujemo da dođemo i do 100 država i blizu 800 do 900 učesnika. Mnogo ljudi će doći iz celog sveta, a kada su u pitanju zvezde treba da dođe Roj Džons Džunior, Džordž Formen, Majk Tajson. Mnogo lica i influensera je AIBA angažovala da budu promoteri Prvenstva, TV Arena radi direktan prenos, a prava će uzeti veliki broj televizijskih kuća iz celog sveta - rekao je Borovčanin za Kurir i u dahu nastavio o spektaklu koji se sprema:

- Svečano otvaranje nalik Olimpijskim igrama će biti 24. oktobra i to će biti možda najbolja scena i najveći spektakl u svetu kada je sport u pitanju ove godine, izuzev naravno Igara u Tokiju. Otvaranje će proći sa muzičkim zvezdama koje će nastupati na pet jezika. Oni će doći sa šest kontinenata u Srbiju, uz naravno domaće muzičke zvezde. I to otvaranje će ući u istoriju srpskog sporta i postaviti nove standarde kada je u pitanju organizacija sportskih događaja. Svetski dan boksa je bio pokazna vežba u malom obliku kako će to izgledati na Svetskom prvenstvu. Tada smo razuverili sve koji su sumnjali u to da li ćemo napraviti spektakl kao što smo najavili. Srbija će biti ponosna, svaki građanin koji bude gledao će se osetiti ponosnim. I zbog naših momaka koji će pokazati kako se bori za Srbiju u sportu koji je personifikacija borbe koja se ne igra i koja se boksuje i zbog toga kakvu ćemo sliku u svet poslati, a da pritom to naše građane neće mnogo koštati zahvaljujući angažovanju predsedniku Vučića koji nam je pomogao u komunikaciji sa međunarodnim sponzorima Svetskog prvenstva.

foto: Nemanja Nikolić

Kada je reč o bokserima iz Srbije, oni trenutno učestvuju na državnom prvenstvu koje se održava u Šapcu i koje je ujedno i kvalifikaciono takmičenje za Svetsko prvenstvo.

- Prvenstvo Srbije traje do nedelje i to su ujedno kvalifikacije za sve naše boksere. Obavili su tri ciklusa priprema, imali su sparinge sa bokserima iz sedam zemalja... Svi naši bokseri su se vrhunski pripremali, od Omera Ometovića iz najlakše, do Vladana Babića iz superteške. Svi mogu da iznenade, ozbiljno su shvatili šansu života, jer pored nagrada koje Vlada Republike Srbije daje našim sportistima za osvajanje medalja, AIBA je prvi put u istoriji olimpijskog boksa odredila nagrade: 100.000 evra zlato, 50.000 evra srebro i 25.000 evra bronzana medalja. Dakle, pored nagrade Vlade Republike Srbije i penzije do kraja života, imaju i nagradu od AIBA. Pored patriotskih pobuda da boksuju za Srbiju imaju i veliki finansijski motiv.

Svetska bokserska organizacija (AIBA) je krajem 2020. godine dobila novog predsednika, Umara Kremleva, a njegovim dolaskom na čelo svetskog boksa ovaj sport je doživeo promene. A kakav je trenutni status boksa u svetu i Srbiji?

- AIBA je doživela ozbiljnu transformaciju! Olimpijski boks će postati jedan od najpopularnijih sportova u svetu. Boks će ponovo biti veliki sport, kao što je nekada bio. Samo uključivanje poznatih ličnosti iz celog sveta bvraćaju boks u fokus popularnosti među ostalim sportovima i to se već oseća i kod nas. Kada su mečevi u pitanju, pune su tribine, kada je upis novih polaznika u pitanju - imamo problem. Nemamo dovoljno bokserskih sala. Boks je besplatan u Srbiji, članarina se ne plaća, to je verovatno jedan od retkih sportova koji svakom detetu daje jednaku šansu da uspe. Boks je sport za sve, ne samo što je besplatan, nego zbog toga što je boks sport koji treniraju deca od 48 kilograma do preko 91 kilograma. I po težini i po ekonomskoj kvalifikaciji i svakoj drugoj, to je jedini sport koji svi mogu da treniraju. Bokserski ring je pošteno mesto gde borci izađu jedan drugom na oči. Boks gradi karakter deci za život, a ključivanje poznatih ličnosti doprinosi da boks postane mnogo popularniji nego što trenutno jeste. Naš Miloš Biković je promoter Svetskog prvenstva i on nam mnogo pomaže.

Borovčanin tokom posete redakciji Kurira foto: Nemanja Nikolić

Otkako je Borovčanin, 2017. godine preuzeo odgovornost da vodi srpski boks, to čini u pravom smeru. Praktično svakodnevno se vidi napredak, a koji su ciljevi za plemenitu veštinu u našoj zemlji?

- Nismo poređali ciljeve od jedan do pet, poređali smo ih u krug. A, ciljevi su razvoj omladinske škole boksa, stvaranje neophodnih uslova i opremanje svih sala u Srbiji, to je akcija koja traje već par godina, veliki broj klubova smo opremili i omogućili im da treniraju uz povezivanje sa lokalnim samoupravama, zatim stvaranje uslova za reprezentativne selekcije da budu non stop u programu priprema i sistem takmičenja od početničkih nivoa do regionalne lige koja je projekat kojim možemo da se pohvalimo i koji je zaživeo i uspeo ne samo u sportskom smislu, već u smislu povezivanja država bivše Jugoslavije kroz sport i naravno kontinuirana obuka našeg stručnog kadra. Mi smo sa kubanskog Instituta za boks doveli šest trenera, dvojicu iz Rusije koji ovde žive rade i obučavaju naše trenera, ali i rade sa našim bokserima - poručio je nekadašnji bokser.

On je istakao da do organizacije Svetskog prvenstva Srbija ne bi mogla da pripadne našoj zemlji da nije dobrih odnosa predsednika Republike Srbije i Rusije

- Svetsko prvenstvo je bilo nemoguća misija za mnoge, mi smo ga dobili najviše zahvaljujući dobrim odnosima predsednika naše dve države Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. To je pokazatelj dobre saradnje između dve zemlje i poverenja. Mi smo ipak bratske države, zato smo dobili pomoć u infrastrukturi, jakog sponzora, donaciju za izgradnju modernog trening centra. To je sve plod saradnje dva predsednika. Aleksandar Vučić je predsednik organizacionog odbora Svetskog prvenstva, to govori koliko boks postaje značajan.

Kako pandemija korona virusa utiče na organizaciju prvenstva?

- Mi ćemo svakako pratiti situaciju i preporuke ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije i u skladu sa time ćemo se ponašati i ispoštovati sve mere. Svakako planiramo da pokrenemo akciju "Nokaut za kovid". To je odgovornost svakog građana i građanke da poštuju sve mere koje su propisane. Ja lično sam potcenio početkom godine ovu epidemiološku situaciju dok nisam završio na kiseoniku u bolnici Dragiša Mišović. Nisam nažalost ovo ozbiljno shvatio, posle toga sam se vakcinisao i revakcinisao. Život nema alternativu, samo je jedan i svako treba da ga čuva. Tu ne sme postojati nikakva konotacija ni politička ni bilo koja druga, ljudi moraju biti solidarni. To je i naša akcija i kampanja koja će biti u stopu Svetskog prvenstva.

Kurir sport/Aleksandar Knežević