ZA PRIMER DRUGIMA: Nikolićev trijumf za decu obolelu od karcinoma! FOTO

Deca su naša budućnost, na mladima svet ostaje, a zdravlje dece je naš prioritet. Dugi niz godina najbolji bokser Srbije u poluteškoj kategoriji, 32 – godišnji Marko Nikolić pobornik je ove teze i bori se na svaki mogući način za učinak koji će značiti vid pomoći za decu obolelu od karcinoma u našoj zemlji. Najnoviji trijumf u magičnom četverouglu, 28 profesionalnu pobedu u karijeri Nikolić je zabeležio na humanitarnoj boks reviji koja je održana u Obrenovcu, a pobedu je posvetio upravo mališanima koji se bore sa najokorelijom bolešću kao i preminulom Bogdanu Gicoviću koji se tri godine hrabro borio sa tumorom.

Pripadnik vatrogasne jedinice Beograd, naš šampion Marko u 29 profesionalnom meču karijere odmerio je snage sa profesionalnim bokserom iz BiH Milošem Janjaninom kojeg je savladao na poene nakon šest rundi.

„Deca su izvor života. Ništa ne može zameniti čistu dušu dece, njihovo iskreno srce i blaženi osmeh. Svaki put kada odem i posetim male velike drugare u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije doživim neki vid prosvetljenja, opomenu od života, ali i bol u srcu, duboku bol videvši ih tako nemoćne, a tako velike borce, toliko male, a tako hrabre. Zaista takav vid hrabrosti, iskušenja i herojstva nema niko do ti mališani koji na svojim plećima nose veliku bol, veliku bitku i nikada ne posustaju. Oni ne znaju za teško mi, nisam raspoložen, smeta mi ovo ili ono, hvata me depresija, nisam kupio ovo ili ono, oni imaju zadatak, a to je borba za život i to je jedino prisutno u svakom njihovom trenutku. Njih raduju sitnice života koje zapravo život znaće, dok smo mi svi koji smo i zdravi i imamo otvoren put ispred nas skloni padanju u razmišljanja, ponašanja i izjave koje nemaju nikakovg smisla, koje nisu realnost života. Iskonski heroji su ta mala velika bića koja treba da nam svima uvek budu u mislima i da nas opominju kada odlutamo u nerealno” – istakao je Nikolić nakon pobede u Obrenovcu.

Novac sakupljen od dobrovoljnih priloga tokom humanitarne profesionalne boks revije u sportsko-kulturnom centru Obrenovac koji je uživo prenošen na TV Arena Fight biće dat udruženju “Uvek sa decom” koje se bori protiv raka kod dece.

Pre Nikolića i Janjanina koji su bili glavna borba večeri boksovali su: Goran Babić savlado Fadila Pašalića, Stefan Mihailov protiv Miloša Pavićevića, Bogdan Drašković salvadao Milana Savića, Imrane Bentčakal pobedio Arona Karoljija, dok je u sudaru dve dame Tijana Drašković pobedila Marinu Damjanović.

Pehare je Nikoliću i Janjaninu uručio glavni organizator ove manifestacije Aleksandar Macakanja.

