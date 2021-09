LUIS HAMILTON POSLE POBEDE U SOČIJU: Trebalo mi je mnogo vremena do jubilarne 100. pobede

Vozač Mercedesa Luis Hamilton rekao je danas da je trebalo mnogo vremena da bi se došlo do 100. pobede u Formuli 1, ali i da nije bio siguran u pobedu na današnjoj trci.

"Trebalo je mnogo vremena da se dodje do 100. pobede. Nisak bio siguran da će to biti ovde. Tim je na kraju uradio dobro, kada me je pozvao u boks. Nisam hteo da pustim Landa Norisa. Zahvalan sam svima u fabrici", rekao je Hamilton, koji je današnjom pobedom u Sočiju preuzeo vodjstvo u generalnom plasmanu.

Hamilton je do pobede došao po kiši, nakon što je promenio gume četiri kruga pre kraja, dok je Noris (Meklaren), koji je veći deo trke bio prvi ostao na stazi, a kasnije je završio na sedmom mestu.

Sedmostruki svetski šampion tako je postao prvi vozač u istoriji šampionata sa 100 pobeda, a ranije je oborio rekord po broju pobeda, koji je držao Mihael Šumaher (91).

Britanac je dodao da je nakon grešaka, koje je napravio u kvalifikacijama, bio odlučan da trku odradi najbolje što može.

Drugoplasirani u trci i u generalnom poretku, Maks Verstapen (Red Bul) rekao je da "trka nije bila laka, ali i da je srećom kiša pomogla da dodje do drugog mesta".

"Naravno doći od poslednjeg mesta do drugog je jako, jako dobro", dodao je on.

Vozač Ferarija Karlos Sainc, koji je kroz cilj prošao treći istakao je da je kiša počela da pada po njega u najgorem mogućem trenutku, ali i da je ekipa reagovala na vreme, i da su na kraju imali izuzetno "snažnu trku".

U generalnom plasmanu Hamilton vodi sa 246,5 bodova, dok je Verstapen drugi sa dva boda manje.

Naredna trka vozi se za Veliku nagradu Turske, 10. oktobra.

Beta