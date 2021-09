MARKO IZABRAO SRBIJU UMESTO HRVATSKE, A SADA GA ŽESTOKO NAPADAJU IZ ZAGREBA: Pravio je incidente, vređao sudije, bacao stolice...

Odluka Marka Radulovića da zaigra za Srbiju, a ne Hrvatsku, izazvala je veliku pažnju.

Radulović je veliki vaterpolo talenat, što je i dokazao početkom septembra kada je sa reprezentacijom Srbije do 20 godina postao šampion sveta. Marko je u pobedi nad Italijom 10:8 u finalu bio među najboljim igračima, a na kraju je proglašen i za najkorisnijeg igrača Svetskog prvenstva.

Rođeni Riječanin je zbog svoje odluke podigao dosta prašine, a u Hrvatskoj se i dalje bave "slučajem Radulović". Tako je Neven Kovačević, poznati vaterpolo stručnjak, bivši selektor i koordinator za mlađe kategorije u okviru Vaterpolo saveza Hrvatske, u izjavi za Večernji pominjao incidente koje je mladi vaterpolista pravio tokom boravka u Hrvatskoj.

- Bilo je više tih incidenata u njegovoj režiji, jednom je bio nepristojan prema sudiji Brali, drugi put je bacao stolice uoči utakmice sa Solarisom. Hinić najbolje zna što se dogodilo. Zbog tog je incidenta propustio Evropsko prvenstvo za igrače do 17 godina 2017. na Malti, selektor je bio Damir Vincek. To je bila vaspitna mera prema njemu, ali nije istina da ga posle nismo zvali - rekao je Kovačević.

Kovačević je rekao da je Markova majka bila ta koja je obavestila Hrvatski savez da je on odabrao Srbiju.

- U junu 2019. godine zvali smo ga da bi s reprezentacijom nastupio na SP-u za igrače do 20 godina u Kuvajtu, selektor je bio Joško Kreković. Poslali smo poziv na klub Vojvodinu gde su nam rekli da on više nije njihov član, da je prešao u Radnički, ali da će mu preneti poziv. Nije nam se javio, ali smo mi za svaki slučaj zvali i njegovu majku, učinili su to Kreković i Leo Krstičević iz Saveza. Ona nam se zahvalila na pozivu, ali i rekla da je njezin sin odlučio da igra za Srbiju - otkriva Kovačević za Večernji.

Marko Radulović je rođen u Rijeci i prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Hrvatske, jedan je od najvećih bisera svetskog vaterpola kada je u pitanju generacija rođena 2001. godine. Ponikao je u Primorju iz kojeg je pre tri godine prešao u Vojvodinu, a potom je igrao za Šabac iz kojeg je prošlog leta stigao u Radnički iz Niša. On je nedavno objasnio svoju odluku o tome da zaigra za Srbiju.

- Igrao sam na svetskom prvenstvu u Mađarskoj za generaciju mlađu od 18 godina, iste te godine je bilo i Evropsko prvenstvo za igrače do 19 godina u Minsku i tada nisam dobio poziv, iako sam u Mađarskoj bio među najboljima. Nisu me zvali ni na pripreme ni na širi spisak reprezentacije Hrvatske... Nisam dobio poziv ni sledeće godine za Svetsko prvenstvo u Kuvajtu, ni za pripreme, tako da je za mene to bio dovoljan znak - naglasio je Radulović.

Međutim, poziv iz Zagreba je stigao pošto je 19-godišnji Marko odlučio da prihvati poziv Srbije.

- Reagovali su nakon toga, pitali me kako to odjednom, kako mogu tako... Odgovorio sam da ne mogu da čekam, da mi vreme leti i da ne mogu da gubim vreme i da ne igram. Imali su sve vreme ovog sveta da me pozovu, nema šta da se ljute. Ovde u Srbiji sam bio odmah prihvaćen, Uroš je mnogo radio sa mnom i ekipno i individualno - zaključio je Marko Radulović.

