TREBALA SAM DA ODUSTANEM OD TOKIJA! Simon Bajls išla kod psihoterapeuta uoči Igara: Kako se bližilo, bila sam sve nervoznija...

U izjavi za Njujork Magazin, 24-godišnja Bajls rekla je da nije trebalo da udje u olimpijski tim, "posle svega što je preživela u poslednjih sedam godina".

Četvorostruka olimpijska šampionka je 2018. godine govorila o zlostavljanju koje je doživela od bivšeg sportskog lekara Lerija Nasara.

"To je bilo previše. Ali, nisam htela da mu dozvolim da mi oduzme nešto za šta sam radila od svoje šeste godine. Nisam mu dozvolila da mi oduzme tu radost. Zato sam to potiskivala sve dok su mi um i telo to dozvoljavali", rekla je Bajls, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

foto: Profimedia

Nasar (58) je priznao da je godinama zlostavljao jedne od najboljih američkih gimnastičarki i osudjen je 2018. godine na zatvorsku kaznu od 40 do 175 godina.

To je bila druga višegodišnja kazna zatvora za Nasara pošto je osudjen i na 60 godina u federalnom zatvoru zbog dečije pornografije.

Bajls se povukla iz pet olimpijskih finala u Tokiju uz objašnjenje da mentalno zdravlje stavlja na prvo mesto. Takmičila se samo na gredi, gde je osvojila bronzu.

Ona je rekla da je išla kod psihoterapeuta uoči Igara i da je anksioznost nastala kada je doputovala u Tokio, delimično zbog ograničenja u vezi sa korona virusom, zbog kojih porodice i navijači nisu mogli da prisustvuju takmičenjima.

foto: Profimedia

"Kako se bližilo, bila sam sve nervoznija. Nisam imala toliko samopouzdanja koliko je trebalo posle toliko treninga koje smo obavili", navela je Bajls.

Bajls je dodala da je takmičenje uz problem sa orijentacijom u vazduhu "na život i smrt". Ona je istakla i dodatni pritisak na nju "zbog rase".

"Kao tamnopute, moramo da budemo još bolje, pošto i kada obaramo rekorde i ostalo, oni to skoro umanjuju, kao da je to normalno", dodala je osvajačica 19 zlatnih medalja na svetskim prvenstvima.

Bajls je početkom septembra svedočila pred Senatom, čija je komisija ispitivala nedostatke u istrazi Federalnog istražnog biroa (FBI) o Nasaru.

foto: AP

Ona se vratila na terapiju i na turneji je po Americi sa gimnastičkim timom, ali nije odlučila da li će se vratiti takmičenjima.

"To će verovatno biti nešto na čemu ću da radim 20 godina. Bez obzira koliko se trudila da zaboravim", navela je Bajls.

(Kurir sport, NewYork Magazine, BBC)