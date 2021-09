PETI ZRENJANINSKI POLUMARATON NA PROGRAMU U NEDELJU: Olivera Jevtić promoterka, a u OVIM ULICAMA dolazi do obustave saobraćaja

Prošle godine manifestacija nije održana, a tradicija započeta 2016. godine nastavlja se organizacijom "Trke zadovoljstva", kao i trke za predškolce i učenike zrenjaninskih osnovnih škola.

Narodni muzej Zrenjanin, u saradnji s organizatorima polumaratona, u nedelju će, od 8-13.00 časova, omogućiti svim zainteresovanima da pogledaju izložbu Olimpijskog komiteta Srbije "Put pravih vrednosti", u Salonu muzeja.

Vukosava Đapić Atanacković generalna sekretarka Sportskog saveza grada Zrenjanina pozvala je Zrenjanince da se u nedelju uključe u manifestaciju, da trče ili da podrže učesnike duž staze i najavila prisustvo istaknute srpske atletičarke Olivere Jevtić, u ulozi promoterke.

Jevtićeva je snimila i video-poruku i takodje pozvala sve zainteresovane da učestvuju na 5. polumaratonu, u godini u kojoj je Zrenjanin proglašen "Evropskim gradom sporta".

"Ovo je takođe jedna od manifestacija kojim grad Zrenjanin obeležava titulu 'Evropski grad sporta'", istakla je Đapić Atanacković.

Jedan od organizatora trke od njenog osnivanja, Miroslav Molnar, istakao je da se očekuje učešće oko 800 takmičara, te da su do sada prijave stigle iz nekoliko zemalja.

Učešće je potvrdilo šest takmičara iz Rusije, petoro iz Bosne i Hercegovine, troje iz Madjarske, po jedan iz Belorusije, Nigerije, Hondurasa i Sirije, te će Zrenjaninski polumaraton i ove godine imati medjunarodni karakter. Predškolci i osnovci će trčati kroz glavnu zrenjaninsku ulicu, od Centralne apoteke do Gradske kuće, njihove trke počinju u 9.00 časova, a svi koji žele da učestvuju potrebno je da se pojave na startu petnaest minuta ranije.Svako dete koje završi trku dobiće medalju, a najbolji u svojim kategorijama i velike maratonske medalje, diplome i majice.

Polumaraton se trči se ustaljenom trasom, a ono što je bitno za Zrenajnince jeste da će saobraćaj u tim ulicama biti obustavljen od 8.00 do 14.00, a najkasnije do 15.00 časova, do kada se očekuje da kroz cilj prodju i poslednji takmičari.

