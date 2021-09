TROSTRUKA SVETSKA ŠAMPIONKA ŠOKIRALA JAVNOST: Drogirao me i silovao nepoznati momak, vikala sam NE, NE!

Autobiografija pod naslovom „Otpornost“ privukla je veliku pažnju britanske javnosti, a po prvi put je tako detaljno govorila o teškim temama.

Trostruka svetska šampionka u brzom klizanju otkrila je da je silovana kada je imala 19 godina i istakla da joj je pre silovanja nešto sipano u piće.

foto: Profimedia

"Izašla sam, drogirana sam i neki nepoznat momak me je silovao. Nisam nikome rekla za to godinu dana. Te večeri je moje telo bilo čudno, nije funkcionisalo kako treba. Pokušala sam da odem, ali jednostavno nisam mogla da bežim. Padala sam sa svakim novim korakom. Čak i kad sam potpuno pijana nikada nisam osetila tako nešto. Koliko god da sam se trudila nisam mogla da pobegnem od tog momka", otkrila je ona u autobiografiji, a delove iz autobiografije preneli su svetski mediji među kojima i "The Times".

Nije bila svoja jer je bila omamljena od droge, pa nije uspela da objasni taksisti koji ih je vozio do kuće opasnost u kojoj se nalazila.

foto: Profimedia

"Kada god sam pala on je trčao za mnom, vukao me i podizao, a na kraju me je smestio u taksi. Sećam se da sam kroz maglu rekla taksisti da me nikako ne vozi kod ovog momka kući, već kod mene. Ali je silovatelj rekao taksisti da sam mu devojka i da sam pijana“, objasnila je trostruka šampionka sveta koja nije prijavila silovanje tvrdeći da 'nije bila prebijena i ostavljena da umre'.

"Na kraju putovanja taksijem odveo me je kući. Videla sam da će da me seksualno napastvuje i ponavljala sam: 'Ne, ne'. Osećala sam se posramljeno, a sada znam da je to bilo potpuno pogrešno", istakla je ona.

foto: Profimedia

(Kurir sport/TheTimes)