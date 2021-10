NAJČUDNIJA IZJAVA LEGENDE Zvezdu NBA lige uporedio sa Stefom Karijem pa ga nazvao serijskim ubicom i košarkaškim čudovištem

Bivši košarkaš Filadelfije, Detroita, Denvera, Memfisa i Bešiktaša, na izuzetno čudan način je govorio o košarkaškom umeću Demijana Lilarda, prve zvezde Portland Trejlblejzersa.

- Pogledajte Stefa Karija, on je opasan samo tako, ali je Dejm jednostavno bezobrazan, pun nepoštovanja i uradiće sve na terenu. Ma daće koš s pola terena ako treba, šutnuće preko trojice za pobedu. Lilard je bukvalno čudovište. Nema straha. On nije ubica, on je serijski ubica - rekao je Alen Ajverson u podkastu "Bleacher report-a".

Lilard je inače prethodne sezone beležio 28,8 poena, 4,2 skokova i 7,5 asistencija po utakmici, a Portland je zaustavljen u prvom kolu plej-ofa zapadne konferencije u kom je bolji bio Denver.

Kada je reč o Ajversonu, mnogi veruju da ne postoji čovek koji nikada u karijeri nije bio NBA šampiona, a da je bolje igrao košarku od njega.

On je 1996. godine izabran kao prvi pik na draftu, a godinu dana kasnije proglašen je rukijem sezone. Na Ol-star utakmicamaje igrao 11 puta, a dva puta je bio MVP istih.

Bio je i najkorisniji igrač lige 2001. godine, a po tri puta je odabiran za prvu i drugu petorku lige.

Kurir sport