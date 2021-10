BIĆE TO NEPONOVLJIVI SPEKTAKL! Fjuri najavio LUDILO: Ti si go**o, nokutiraću te! Vajlder uzvratio: Odneće te hitna pomoć!

Tenzija između Fjurija i Vajldera dodatno dodatno je podignuta izjavama na promocijama uoči borbe kojom će biti upotpunjena trilogija.

Prvi meč završen je nerešenim ishodom, dok je Fjuri u drugom dominirao i prebio Vajldera, nanevši mu prvi poraz u karijeri posle 42 pobede, od čega je 41 upisao nokautom.

Sa druge strane, Tajson Fjuri je i dalje neporažen. U karijeri je imao 31 borbu, od čega je u 30 slavio (u 21 nokautom), a ima samo jedan remi.

"Šta da kažem što već nije rečeno? Spremite se, biće rata i očekujte sjajnu borbu. Kao što vidite, obučen sam u crveno i garantovano će biti krvi. Radujem se borbi, vidimo se tamo", rekao je Vajlder na početku konferencije.

foto: Profimedia

Za razliku od njega Fjuri je bio daleko rečitiji:

"Ja zapravo imam mnogo toga da kažem. Vajlder tvrdi da sam varao u drugoj borbi i da sam zbog toga pobedio, a onda ga vidimo kako trenira više nego ikada pa bih ga upitao: 'Ako sam varao, što menjaš sve i što se toliko trudiš?' Da li neko ima odgovor na to pitanje? On sigurno ne može, nema mozak. A i niko ne može da odgovori na to. Imam još jedno, kaže da želi da me ponizi i povredi jer je pun besa. 'Oni koji u rukama drže vruć ugalj i hoće nekoga da povrede, na kraju budu povređeni' Ne želim da povredim Vajldera, samo hoću da ga pobedim u ringu. On govori laži iako zna da je izgubio i da će da izgubi ponovo, izgubio je prvi put, izgubio je drugi put, izgubiće i treći put i vratiće se da radi u lancu brze hrane jer će samo tamo biti dobrodošao. Idi u penziju", oštro je odgovorio Fjuri.

foto: Profimedia

Nastavljene su uvrede i Fjuri je konstantno govorio Vajlderu da će završiti u penziji nakon ove borbe, da bi mu Diontej odgovorio da on nema toliko jake udarce kako bi ga nokautirao i uvrede su išle "rafalnom paljbom".

"Ti si g***o i nokautiraću te. Nesiguran si u sebe, isprana je tvoja zaostavština", rekao je Fjuri.

Vajlder je na to dodao: "Kad završim s tobom moraće da zovu hitnu pomoć", a Fjuri je imao odgovor:

"Zahvali se svom treneru što je reagovao pravovremeno. On ti je spasio život. Moraš da mu povećaš platu".

Tajson Fjuri i Dionte Vajlder ukrstiće rukavice u ringu u subotu 9. oktobra u Las Vegasu.

(Kurir sport)