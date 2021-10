NA MERENJU JE BILO ŽESTOKO! Psovke, pretnje i srednji prst: Fjuri NIKAD TEŽI i Vajlder NIKAD MIŠIĆAVIJI spremni da ukrste pesnice!

Na zvaničnoj konferenciji za medije pale su teške reči, vređali su se kao nikada do sada, pretili jedan drugom i napravili brutalnu uvertiru za ono što nas čeka u nedelju oko 4 sata posle ponoći u "gradu kocke i greha".

Strasti se nisu stišale ni dan posle na zavničnom merenju, na kojem je vaga Fjuriju pokazala 125,6 kilograma, čak 17,6 kilograma više nego što trenutno ima njegov ljuti protivnik Vajlder.

foto: Profimedia

Tajson je oborio rekord u karijeri, bar kada je kilaža u pitanju, te će upravu ovu "razliku" upotrebiti kao svoj najveći adut u meču. Naravno, pored apstinencije o kojoj je naširoko pričao prethodnih dana.

"Dodao sam nekoliko kilograma tako da ne može da se osloni na mene i gura me kao što je to učinio me je pobedio u najgoroj noći moje karijere", ne predaje se tako lako Vajlder koji je od poslednje borbe nabacio dosta mišića.

foto: Profimedia

Fjuri je na ove reči pokazao srednji prst, pa zapretio:

"Veći, da te izbrišem, uništim i strpam u bolnicu", glasila je poruka.

foto: Profimedia

Fjuriju i Vajlderu ovo će biti treći meč, prvi je završen nerešeno 2018. godine, da bi u februaru prošle godine Fjuri nokautom došao do WBC titule.

(Kurir sport)