100.000 EVRA ZA OSVAJAČA ZLATNE MEDALJE: 105 država prijavilo boksere za Svetsko prvenstvo u Beogradu

Boks živi punim plućima, boks ne priznaje poraz i prepreke. Potvrda ove tvrdnje stiže nam iz Međunarodnog bokserskog saveza (AIBA) gde se za Svetsko prvenstvo za muškarce u olimpijskom boksu u njegovom 21. izdanju prijavilo 105 zemalja učesnica, sa do sada rekordnim brojem boksera na jednom SP – 650, u 13 težinskih kategorija.

Beograd kao domaćin svetske smotre plamenite veštine od 24. oktobra do 6. novembra 2021. ovom prilikom ugostiće preko 1500 zvanica koje će u našu prestonicu stići sa svih tačaka planete.

Glavni akteri svih 105 selekcija sveta složni su u izjavama u kojima poručuju da će konkurencija biti nikad jača i da su svi spremni da pruže partije života kako bi stigli do jedne od tri medalje u našoj Areni koje će prvi put u istoriji imati i novčanu vrednost (zlato 100.000 evra, srebro 50.000, bronze po 25.000 evra) što je motiv više za svakog boksera.

U celom svetu vlada veliko interesovanje za ovaj planetrani boks šampionat, a čak 42 zemlje su otkupile TV prava.

Muška boks selekcija Srbije imala je zvaničnu promociju u hotelu Jugoslavija gde su našim momcima na raspolaganju dva ringa i gde odrađuju finalne pripreme uoči starta Prvenstva sveta na koje će biti ponosni ceo život.

"Još 14 dana do starta šampionata sveta, adrenalin raste, pozitivna trema je svakim danom sve prisutnija, ali i motivacija postaje sve snažnija. Osećaj je kao kada se budući student sprema za prijemni na fakultet, za najveći izazov pred kojim se do tada mogao naći, pa srce sve jače kuca kako se probližava taj dan velikog ispita. Zaista, šta ima lepše za jednog sportistu od toga da svoju zemlju, grb, zastavu predstavlja na najvećoj smotri sveta i to kod kuće. Tim Srbije čiji sam kapiten je sećan, ponosan i odgovoriće svim raspoloživim sredstvima kako bi doneo radost našoj zemlji i opravdao obraz domaćina. Da će biti lako neće, nikada i nije lako, boks je to, nema prostora za kalkulaciju i zahteva maksimum od boksera u svakom trenutku, od prvog do poslednjeg gonga. Da ćemo biti hrabri i dati sve od sebe, hoćemo, zato smo tu, zato se već mesecima spremamo i verujem da će i krajnji rezultat biti takav, za ponos svima nama i ponos Srbije", ističe kapiten srpskog tima Vladan Babić.

Jedna od centralnih tema u svetu sporta širom meridijana je šampionat u boksu koji sledi u beogradskoj Areni. Beograd i Srbija su u znaku boksa.

"Euforija se oseća ne samo kod nas već u celom svetu. Prate ljudi kako se i šta dešava, živimo u vreme interneta, svuda je sve dostupno, tako da svi vide šta se dešava u našem Beogradu, kakav se spektakl sprema. Velika mi je čast što sam u polednjih sedam godina deo tima Srbije, poslednjih pet godina kapiten, što me dodagtno gura ka većim uspesima. U ime celog našeg tima koji će izaći na veliku scenu Arene mogu reći da smo spremni da napravimo vredan rezultat i pokušamo da vratimo našoj reprezentaciji stari sjaj o kome se priča i koji je imala pre četiri decenije kada je Beograd takođe bio domaćin svim najboljim bokserima planete. U poslednjih 10 godina medalja na Svetskom prvenstvu izmiče bukvalno za jednu pobedu. Mislim da je došlo vreme da se sve to naplati i da osvojimo ne jednu, nego tri medalje. Verujem da će domaća publika doći u velikom broju da nas podrži na tom našem putu. Prvi kontingent karata je rasprodat u rekordnom periodu, a mene ljudi konstantno zovu za karte. Ovo Svetsko prvenstvo biće jedan poseban događaj, sa ovolikim zalaganjem države i Bokserskog saveza, možda i jedan od najbolje organizovani sportskih događaja u poslednjih 15 godina u našoj zemlji" zaključio je srpski superteškaš i adut za medalju Babić.

