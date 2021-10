POSLE GODINU DANA: Botas pobedio u Turskoj, Verstapen ponovo vodeći u generalnom plasmanu

Treće mesto zauzeo je Verstapenov timski kolega Serhio Peres, četvrti je završio vozač Ferarija Šarl Lekler, a peti je kroz cilj prošao aktuelni svetski šampion i vozač Mercedesa Luis Hamilton, koji je startovao sa 11. mesta zbog zamene motora.

Bodove su osvojili i Pjer Gasli (Alfa Tauri), Lando Noris (Meklaren), Karlos Sainc (Ferari), Lens Strol (Aston Martin) i Esteban Okon (Alpin).

Botas je takodje osvojio i dodatni bod za najbrži krug, a ovo mu je 10. pobeda u karijeri.

U generalnom plasmanu šest trka pre kraja vodi Verstapen (262,5), dok Hamilton na drugom mestu ima 256,5 bodova.

Vodeći su nakon starta trke zadržali svoje pozicije, a jedini incident desio se izmedju Fernanda Alonsa i Gaslija, kada je francuski vozač zakačio bolid Španca, a Alonso se zatim okrenuo na stazi.

Sa začelja Alonso je krenuo u borbu za pozicije, a prilikom jedne zakačio je Mika Šumahera (Has), koji je zatim izleteo sa staze.

Gasli i Alonso su zbog dva incidenta kažnjeni sa pet sekundi obaveznog stajanja.

Sedmostruki svetski šampion Hamilton je do 11 kruga uspeo da dodje do šeste pozcije, a nedugo zatim stigao je i do petog mesta.

Tri kruga kasnije do 10. mesta došao je i vozač Ferarija Sainc, koji je krenuo sa 19. mesta, takodje zbog zamene motora.

Trka je vožena u kišnim uslovima, a svi vozači su započeli na gumama za promenjive uslove.

Tokom 33. kruga Hamilton je sustigao i napao Peresa za četvrto mesto, ali je Meksikanac uspeo da se odbrani.

Četiri kruga kasnije u boks je prvi od vodećih otišao Verstapen, a u sledećem krugu to je uradio i Botas.

Srednje tvrde gume stavio je vozač Aston Martina Sebastijan Fetel, ali je ubrzo zbog izletanja sa staze morao da ih promeni.

Od vodećih Lekler i Hamilton odlučili su da kasnije odu u boks, vozač Ferarija tu odluku je doneo nakon što ga je u 47. krugu za prvo mesto obišao Botas, dok je Britanac otišao u 51. krugu i vratio se na peto mesto.

Prema pravilima kada se trka vozi u kišnim uslovima vozači mogu da završe trku bez odlaska u boks.

Krug kasnije Peres je obišao Leklera za treće mesto, a trku u Turskoj završili su svi vozači.

Naredna trka vozi se za Veliku nagradu SAD, 24. oktobra.

Kurir sport / Beta