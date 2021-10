ISPOVEST MILICE MANDIĆ! Olimpijska šampionka otkrila: Nas petoro je živelo u 40 kvadrata! Radila sam na naplati parkinga!

Milica Mandić (29), dvostruka olimpijska šampionka u tekvondou, otkrila je do sada nepoznate detalje iz svog života.

Mandić, koja je i potpredsednica Olimpijskog komiteta Srbije, pričaka je o skromnom životu koji je imala.

- Potičem iz skrome porodice. Mi jesmo živeli u centru grada, ali nas petoro je živelo u 40 metara kvadratnih. Spremna sam oduvek bila da gledam borbe, interesovao me je sport kojim se bavim. Tata je znao samo da ustane kad me vidi da gledam to na TV-u i da izađe napolje... (smeh) - rekla je Milica.

Milica, koja se nedavno udala za Marka Đuričića, rekla je da često radila posliće kako bi mogla da trenira.

- Volim to što radim, iskreno. Nikad nisam želela da budem prosečna. I kad nisam znala šta želim, znala sam šta ne želim. Nalazila sam bila posliće preko kojih ću zaraditi novac da odem na pripreme. Na primer, naplaćivala sam parking - otkrila je Milica Mandić u emisiji "Balkanskom ulicom".

Kurir sport