PRŠTAĆE U VODI: Vaterpolisti Novog Beograda spremni za derbi sa Radničkim

Prvi veliki izazov ove sezone za Novi Beograd dolazi nakon dve ubedljive pobede u prva dva kola. Savladani su Nais i Zemun uz spektakularnu gol razliku - 55:4.

„Ovo je praktično prva tvrđa utakmica koju ćemo igrati. Radnički je sigurno najveći rival sa kojim ćemo se susretati ove sezone, imaju odličnu ekipu i po svemu sudeći, mnogo ćemo utakmica igrati sa njima i u Ligi šampiona i u domaćem prvenstvu i Kupu. Ovo je tek početak, opipavaćemo puls jedni drugima i videćemo ko će na kraju da izađe kao pobednik. Nadam se da ćemo to biti mi“, rekao Pijetlović.

Ulaznice za ovaj vaterpolo spektakl, koji će predstavljati reprizu prošlogodišnjeg finala Super lige i uvertiru za duel ova dva tima u Ligi šampiona, mogu se kupiti na svim prodajnim mestima Tickets-a i na blagajni SC “11. april”, kao i onlajn preko sajta www.tickets.rs. Cene ulaznica su 300 dinara za trbine N i G, dok za tribinu B treba izdvojiti 500 dinara.

„Nadamo se da će tribine biti pune. To je plus za svaku utakmicu i nama to daje vetar u leđa. Očekujem dosta ljubitelja vaterpola i nadam se da će uživati u jednom kvalitetnom meču“, istakao je Pijetlović.

Jedno od najvećih pojačanja kragujevačkog Radničkog ove sezone Miloš Ćuk predviđa težak duel, ali i dobar odgovor svoje ekipe.

„Prvi derbi ove sezone i sigurno prvi pravi ispit za nas. Biće to veliki izazov za našu ekipu. Imali smo period priprema više od dva meseca i mislim da spremno dočekujemo utakmicu. Oni su ekipa koja je jedan od najvećih favorita, ne samo kada je reč o domaćim takmičenjima već i u Evropi. Pred nama je težak ispit i osnovni cilj nam je da vidimo gde se nalazimo u odnosu na njih, kao na jednu vrhunsku ekipu i na čemu treba da radimo ove godine“, objasnio je Ćuk i dodao:

foto: VK Novi Beograd

„Što se tiče pripreme za utakmicu bilo je malo kompleksnije u odnosu na prva dva kola, s obzirom na to da je Novi Beograd ekipa sa mnogo dobrih pojedinaca i sigurno ćemo na mnogo više detalja morati da obratimo pažnju“.

Utakmica između Novog Beograda i Radničkog na programu je od 19 časova i 45 minuta na bazenu „11. april“.

