PREDSEDNIK POBEDNIKA PEŠAČI KA BEOGRADU: Na putu imam ogromnu podršku ljudi, a niko iz rukometa ne sme javno da se oglasi!

Aleksandar Babić, predsednik i igrač rukometnog kluba Pobednik iz Prijepolja, već pet dana pešači u nameri da stigne do Beograda i izloži probleme svog kluba Rukometnom savezu Srbije.

On se za ovako radikalan potez odlučio zbog toga što njegovom klubu nije dozvoljeno da isplati dug od 36.000 dinara u ratama, pa Pobedniku nije izdata licenca za takmičenje.

Ogorčeni Babić pešači od petka i danas je prošao Čačak i krenuo prema Gornjem Milanovcu. Kako kaže za Kurir, ima veliku podršku ljudi koji ga sreću na putu, nude mu da prespava, pa i da ga povezu automobilom, ali on odbija prevoz.

- Nude se ljudi usput da me povezu, čuli su za moju priču i sve što je snašlo klub. Međutim, ja to odbijam, jer sam čvrsto rešen da protestvujem na ovaj način i da u petak ušetam u prostorije Rukometnog saveza Srbije i kažem kakva nepravda nam je naneta. Imam veliku podršku ljudi gde god da sam prošao. Gazda pečenjare Marković iz Čačka me je častio pečenjem.

On dodaje da dosad nije bilo nikakve reakcije iz rukometnog saveza.

- Niko se ne oglašava od njih. Stižu podrške i ljudi iz rukometa, ali tajno, ne smeju javno da je ispolje. Stigle su i neke nezvanične ponude da odustanem, da će biti rešeno, ali ne verujem u to.

Podsetimo, Aleksandar Babić se odlučio na ovakav potez jer je ogorčen odnosom saveza i lokalne sredine prema Pobedniku, koji je za pet godina prešao tri ranga i sada je član Prve lige zapad. Trenutno mu je onemogućeno takmičenje zbog 36.000 dinara.

Babić je za Kurir juče rekao da klub ima velikih finansijskih problema, da je ranije bilo dozvoljeno da dug prema savezu izmiri u ratama, što sada nije slučaj.

