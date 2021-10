RUSI BOKSUJU ZA SRBIJU: Petorica boksera iz Rusije ponosno nose srpsku trobojku

Od 24. oktobra do 6. novembra 2021. pod svodovima Štark Arene videćemo na delu 12 reprezentativaca Srbije, od kojih će ponosno grb zemlje domaćina nositi i neustrašivi bokseri koji nam stižu iz najveće zemlje na svetu: Tamir Galanov (kategorija 54 kg), Vahid Abasov 67 kg, Pavel Fjodorov 63,5 kg, Vladimir Mirončikov 80 kg, Sadam Magomedov 92 kg.

Rusi su izabrali Srbiju, izabrali su da ponosno nose našu trobojku i da se bore pod zastavom zemlje koje je u neraskidivim vezama sa njihovom rodnom domovinom. Rusija je zemlja boksa, zemlja vrhunskih majstora plemenite veštine, samim tim konkurencija za nacionalni dres je ogromna, pa se bokseri odlučuju na potez koji su napravili upravo ovih pet momaka.

"Od prvog dana nismo imali dilemu, znali smo da pored Rusije samo Srbija može biti na našim grudima. Kada smo dobili tu mogućnost, da dođemo u ovu divnu, plemenitu zemlju, ljudi toplog srca i očiju, ljudi sa dušom, odmah smo odgovorili sa da. Svi smo dobili srpske pasoše, živimo u Srbiji, učimo jezik intenzivno i prija nam jer je jako sličan ruskom. Stopili smo se sa ovom rajskom zemljom i imamo nameru da ostanemo da živimo ovde i radimo ovaj naš posao" – kreće priču osvajač Beogradskog pobednika 2021. Vahid Abasov.

foto: Bokserski Savez Srbije

Sa srpskim rusima, kako ih svi od milja zovu, nalaze se i njihovi treneri koji su takođe stigli iz Rusije i konstantno rade na obuci naših trenera i njhovom usavršavanju, što će biti praska i u buduće. Cilj je uspostavljanje nove škole boksa u našoj zemlju koja će biti prepoznatljiva u celom svetu. Srpsko-ruska petorka takmiči se i u domaćoj Super ligi, kao i u regionalnoj gde predstavljaju naše klubove: Radnički Beograd, Crvenu zvezdu, Partizan i Loznicu.

“U Srbiji se osećan izuzetno lepo, duša mi se stopila sa ovom zemljom i narodom. Impresioniram sam vašom hrabrošću, borbenošću, gostoprimstvom. Vi ste vredan, pošten narod koji je prošao kroz tešku istoriju, čitao sam o tome puno. Nikada niste poklekli, uvek ste se dizali i nastavljali da idete napred i dalje, a to je upravo ono što krasi i boks šampione. Prošle godine imao sam sjajne nastupe za beogradski Radnički. Ove godine povreda šake omela me da imam više mečeva. Sada sam maksimalno oporavljam, imali smo vrhunske pripreme i jedva čekam žreb i početak mečeva u Areni. Konkurencija je velika u novoj kategoriji, ali ako želite medalju tu kalkulacija nema. Ako mislite da ste najbolji tada ćete i u prvom kolu ako dobijete zvaničnog prvaka sveta morati da ga pobedite. I tako da nastavite da pobeđuje te sve do zlatne medalje. Osvojiti 100.000 dolara je zaista veliko, ali boks je moj život i želja za medalju veća je od želja za novcem. Ako mi se želja ispuni, sa velikim ponosom i punim srcem pevaću himnu Srbije” – istakao je Pavel Fjodorov.

foto: Bokserski Savez Srbije

Od kako je kročio na srpsku boks scenu pokazao je izuzetan kvalitet, pokazao je da je bokser za velike rezultate i dela. Osvojivši Beogradskog pobednika 2021. potvrdio je klasu i najavio da je jedan od glavnih kandidata za medalju Srbiji na SP u Beogradu.

“Za Svetsko prvenstvo u Beogradu spremamo se već dugo i jedva čekamo da se svetla u ringu upale i da krenu borbe. Cilj je samo jedan, za taj cilj se živi i radi ovih dana svim snagama i srcem, a to je osvajanje zlata. Boks u Srbiji je u velikom usponu, izuetno mi je drago da sam ovde, da sam deo toga, da činim deo reprezentacije Srbije i daću sve od sebe da opravdam očekivanja svih ljudi ovde. Zahvaljujem se predsedniku BSS Nenadu Borovčaninu na svemu što je učinio za nas, kao i za boks u ovoj zemlji. Ono što smo svi primetili je da je taj ogroman rad i entuzijazam urodio plodom. Kada smo stigli u Srbiju boks se poketao iz sna u kome je bio dugo, to se odmah moglo videti da je ovaj sport ovde bio u dobokom nokdaunu. Sada je sve drugačije, boks živi punim plućima, od mnoštva dece koja se priključuju školama boksa širom Srbije, do takmičenja koja se konstantno organizuju, a kruna svega do sada urađenog biće upravo Svetsko prvenstvo koje će okupiti oko 700 boksera, što je impresivno, što nas još više podstiče da šampionat planete dočekamo na najvišem mogućem nivou i na kraju se svi radujemo medalji za Srbiju. Nakon SP u Beogradu cilj će mi biti plasman na Olimpijske igre u Parizu 2024. i medalja sa istih” – zaključio je srpski reprezentativac Abasov.

foto: Bokserski Savez Srbije

