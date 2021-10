O ODLUCI TAJSONA FJURIJA SVI PRIČAJU: Odlučio da donira svih 10 miliona evra od borbe sa Vajlderom! Evo kome su namenjene pare

Britanski bokser Tajson Fjuri je nedavno uspešno završio trilogiju protiv Amerikanca Dionteja Vajldera i okitio se WBC titulom u teškoj kategoriji.

Fjuri je nokautom zaradio 10 miliona evra.

Ali, neće ih zadržati! Fjuri je rešio da pokloni sve do poslednje pare, i to beskućnicima!

Popularni "Gypsy king" je tim povodom rekao.

"Donirao bih i poslednju paru, ali ne bavim se dobrotvornim radom da bi drugi pričali o tome. Radim to kako bih pomogao ljudima i ne želim da me slave zbog toga. Ne želim da me nazivaju dobrotvorom".

Britanca očigledno slava nije udarila u glavu. Jednostavno, želi da bude običan čovek.

"Nikad nisam imao velike koristi od novca. Nisam zainteresovan da postanem milioner. Pare ću dati siromašnima i sagradiću kuće za beskućnike", rekao je Fjuri!

Nema šta, veliki čovek i sportista!

Kurir sport