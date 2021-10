ODJECI VATERPOLO DERBIJA: Razloga za zadovoljstvo imali i Vujasinović i Filipović

Pobedu je na kraju slavio domaćin 18:10. Razloga za zadovoljstvo, na kraju, su imali u oba tabora.

Trener Novog Beogradaa Vladimir Vujasinović bio je zadovoljan nakon pobede svog tima protiv Crvene zvezde.

„Ovo je bila vrlo bitna utakmica za nas, drugi derbi zaredom. Bilo nam je važno da dođemo do pobede, ali i da odigramo malo bolje u odnosu na meč sa Radničkim. Ne u pogledu rezultata, već same igre i ispunjavanja nekih zadataka. Dosta toga uspeli smo da uradimo u meču sa Zvezdom“, rekao je Vujasinović.

„Imali smo nekoliko padova u igri u drugoj i trećoj četvrtini, periode gde se igrao vaterpolo koji je više odgovarao Crvenoj zvezdi, ali ipak sam prezadovoljan što smo u poslednjoj četvrtini uspeli da nametnemo naš stil igre i zabeležimo pobedu“, zaključio je trener Novog Beograda.

Snažni centar Novog Beograda i dugogodišnji proslavljeni reprezentativac Duško Pijetlović smatra da su oscilacije u igri očekivani na startu sezone, bez obzira što je ekipa sastavljana od izuzetno kvalitetnih pojedinaca:

„To će se dešavaiti i u narednom periodu, dok se sve stvari ne uklope, ali sam generalno veoma zadovoljan zalaganjem celog tima i pristupom u svim utakmicama. I protiv Zvezde smo krenuli iz sve snage od početka, ali biće neophodno da održimo koncetraciju tokom čitavog meča. U poslednoj četvrtini smo pokazali pravo lice. Tako treba da izgleda Novi Beograd u narednom periodu i uveren sam da ćemo vrlo brzo doći u situaciju da celu utakmicu odigramo na istom, odnosno izuzetno visokom nivou“, konstatovao je Pijetlović.

Strateg Crvene zvezde Aleksandar Filipović je naglasio da je utakmica bila veoma dobra, ali i da je očekivao tako kvalitetan meč.

„Novi Beograd je odlična ekipa, a mi smo imali dosta oscilacija. Mislim da je danak uzelo to što su za nama veoma teške dve, tri nedelje. Fizički i psihički smo se ispraznili ulaskom u Ligu šampiona, što naravno ne umanjuje pobedu Novog Beograda koja je bila zaslužena. Bilo je momenata gde smo igrali zaista dobro i kojima mogu biti zadovoljan, ali bilo je i trenutka gde smo pravili greške. Doduše, one su bile više individualne, nego ekipne i trudićemo se da to ispravimo u naredno periodu“, rekao je posle utakmice Filipović.

Naijskusniji igrač u redovima crveno-belih Nikola Rađen želeo je da pohvali izuzetan pomak koji se dešava u srpskom klupskom vaterpolu ove sezone:

„Ambijent je bio pelep. Čestitao bih Novom Beogradu na fenomenalnoj organizaciji. Sve to impozantno izgleda kako to uostalom vaterpolo u Srbiji i zaslužuje, s obziorm da je reprezentacija nastavila trend osvajanja medalja u sniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji“, rekao je Rađen.

„Dobro je što smo bili u prilici da osetimo ekipu Novog Beograda, pogotovo na njihovom bazenu i da vidimo kako igraju. Ovo nam je bio najbolji mogući protivnik pred naš startu Ligi šampiona, jer mi smo kombinacija iskusnih i mladih igrača koji treba da budu budućnost ovog tima i reprezentacije. Potrebno je još da radimo i da se uigravamo kako bismo mogli da pariramo vrhu naše lige, ali i evropskog vaterpola u koji svakako spada ovaj tim Novog Beograda“, zaključio je Rađen.

Kurir sport