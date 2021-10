SRPSKI DERBI NA STARTU ELITNOG TAKMIČENJA! Vujasinović: Želimo da budemo jedan od najboljih klubova Evrope

Vujasinović: Želimo da budemo jedan od najboljih klubova Evrope

“Pre svega da čestitam Crvenoj zvezdi na ulasku u grupnu fazu Lige šampiona. Posle dugo vremena imamo tri učesnika Lige šampiona i to srpski vaterpolo zaslužuje. Dva puta zaredom smo olimpijski šampioni i ova jačina klubova i predstavljanje našeg vaterpola kroz klupsko takmičenje, stvarno je više nego zasluženo", rekao je Vujasinović na konferenciji za novinare, prenosi klub.

Vaterpolisti Novog Beograda sutra od 19.45 na bazenu "11. april" dočekuju Radnički iz Kragujevca u prvom meču Grupe A Lige šampiona.

Novi Beograd je pre deset dana, na istom mestu, pobedio Radnički sa 18:14 u domaćem šampionatu, ali Vujasinović nije želeo da govori o toj utakmici.

"Kao što znate, mi smo kao organizatori završnog turnira već izborili učešće na fajnal-ejtu. Međutim, želimo da pokažemo i dokažemo, da čelnici LEN-a kada su mu nam ukazali ovo veliku čast, da su u nama prepoznali ono što mi stvarno i hoćemo da budemo", rekao je Vujasinović.

"To je jedan od najboljih klubova u Evropi narednih godina i duže i da smo stvarno ozbiljni u toj nameri. Da bismo to pokazali, moramo da odigramo iz sve snage, bez kalkulacija", dodao je on.

Vujasinović je naveo da je siguran da će njegov tim na sutrašnjem meču dati sve od sebe da se pokaže u najboljem svetlu i da će odigrati čvršći meč nego što je to bilo pre dva dana sa Crvenom zvezdom.

"Nadam se i da će rezultat biti povoljan", zaključio je Vujasinović.

