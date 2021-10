TRIJUMFALNI POVRATAK BURIĆA: Srpski triatlonac pobedio na sprintu u Slovačkoj

Nakon skoro dve godine odsustvovanja sa velikih takmičenja, usled pandemije i pratećih poteškoća, srpski triatlonac Gajo Burić se vratio pobednički na međunarodnu scenu.

Iza njega je odlična sezona, koja je krunisana pobedom na sprint trialonu na "The Challenge Championship" u Šamorinu, u izuzetno jakoj konkurenciji, gde je primera radi prvak evrope u akvabajku zauzeo 26. mesto. Takmičenje je održano u jednom od najvećih olimpijskih kompleksa Evrope, "X - bionic sphere" u Šamorinu.

"Ovo je bila prva trka nakon skoro dve godine pauze za mene. Triatlon je održan u specijalnom formatu, koji se najviše primenjuje u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji i Španiji, a sve usled preventivnih mera povodom pandemije Kovid 19. Učesnici startuju plivački segment pojedinačno ili u grupama. Temperatura Dunava od 17 °C, koji je u ovom delu Evrope izuzetno brz, dodatno je otežala posao organizatora. Ipak, sve je bilo organizovano perfektno po bezbednost i zdravlje takmičara, uz povećan broj spasilačkih ekipa. Organizacija je bila na najvišem nivou. Uspeo sam da održim vodeću poziciju u svojoj grupi nakon plivanja i u sprint finišu na trčanju pobedio sam jednog od njihovih najboljih juniora. Pošto je start bio rolling, po grupama, uz vremenski razmak usled prevencije, kao i učešće štafeta, do samog kraja nismo znali rezultat. Tranzicije su bile izuzetno dugačke, jer je kompleks ogroman. Imali smo pefektne uslove za pripreme u ovom olimpijskom kompleksu, tako da sam maksimalno bio spreman za trku."

foto: Privatna arhiva

Izlišno je pričati koliko je pandemija poremetila ustaljen proces priprema sportista za velika takmičenja. Ove godine Burić je imao čak tri odložene i otkazane trke.

"Nažalost, pandemija je prouzrokovala brojne negativne posledice po zdravlje i opšte funkcionisanje svih nas. Postala je deo naše svakodnevnice. Tako je i kod nas sportista, gde je još komplikovanije. Kalendar priprema i takmičenja se modifikuje "u hodu", a to prouzrokuje velike teškoće i na kraju dolazi do velikog premora, kako fizičkog, tako i mentalnog zasićenje kod takmičara. Prilagođavanje uslovima, podizanje i spuštanje forme je konstantno. Trener i ja smo prilagođavali kalendar, ove godine sam imao tri trening kampa u Švajcarskoj i Crnoj Gori. Međutim ne možete ostati imuni na neke stvari i otkazivanja trka, ma koliko bili mentalno spremni, jer utiču jako na psihu i moral. Kada vam dan pred trku odlože premium takmičenje, za koje ste se spremali skoro dve godine i bili jedan od favorita, onda to jako utiče na vas. Ipak, bitno je ustati i neposustati a pobede kao ova, dolaze same po sebi. Nadam se da će naredna sezona biti manje turbulentna jer me očekuju važna međunarodna takmičenja."

foto: Privatna arhiva

