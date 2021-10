SVIM SRCEM PODRŽAVA SABORCE NA SP U BOKSU: Veljko uz braću Srbe u Areni! FOTO

Veljko Ražnatović (24), profesionalni srpski bokser u kruzer kategoriji, večeras se pojavio u Areni da kapitenu Vladanu Babiću i ostalim saborcima iz reprezentacije pruži podršku na licu mesta u njihovim bitkama za medalju na Svetskom prvenstvu. Nadao se, pripremao na Zlatiboru da i on pomogne u osvajanju odličja, ali nažalost povreda ruke, pa korona, omele su ga da ostvari jedan od dečačkih snova.

foto: Privatna arhiva

- To se zove viša sila i protiv toga se ne može - setnim glasom rekao je Ražnatović na početku razgovora sa medijima u Areni.

Međutim, rođeni šampion zna da plemenita veština ne trpi kukumavkanje.

- Ono što je sigurno, vratiću se još jači i biće pobeda i u profi ringu i u opremi moje Srbije, koju volim najviše na svetu. Međutim, ovde nismo da pričamo o meni, nego o ovim momcima koji će, siguran sam, dati i poslednji atom snage koji u sebi imaju da dođu do medalje za Srbiju! Verujem u moju braću, znam da to mogu. Dobro su krenuli, kod Srba straha nema. Biće lepih vesti do 6. novembra kada se završava ovaj svetski spektakl u srpskoj prestonici, videćete, osećam to - optimističan je jedan od najboljih kruzeraša koje naša zemlja u ovom trenutku ima.

foto: Privatna arhiva

