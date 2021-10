SRPSKI SADAM SLOMIO BRAZILCA: Mogamedov digao Arenu na noge, srušio osvajača olimpijske medalje u Tokiju

Teška kategorija, borba do 92 kilograma, sudar srpskog reprezentativca Sadama Mogamedova i Brazilca Abnera Tekseire Da Silve zapalila je beogradsku Arenu petog dana takmičenja na Svetskom šampionatu u boksu 2021.

Velika borba, snažni i razorni udarci sa obe strane obeležili su ovaj susret u kome je srpski teškaš bio bolji, u trećoj rundi naneno je težak udarac Brazilcu nakon koje je usledio i brojanje, ali je susret ipak nastavljen u kome je do plasmana u osminu finala stigao naš bokser rezultatom 4:1. Mogamedov je u drugom kolu savladao boksera koji je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021, osvojio bronzanu medalju.

„Prva runda je bila praktično opipavanje, traženje pravog ritma, što je u nastavku meča i urodilo plodom. Iz runde u rundu sam bio sve bolji i sigurniji, smatram da sam zasluženo došao do ovog trijumfa. Pozdravljam celu Srbiju i zahvaljujem na ogromnoj podršci koji svi dobijamo i uživamo, kako na tribinama tako i u medijima. To nam je svima dodatan motiv da damo i više od onoga što smo u mogućnosti. Cilj je medalja, sada sam na dva koraka od toga, verujem da mogu Srbiji doneti odličje. Ako obezbedim bronzu, uveren sam da mogu daleko više. Treneri me sjajno savetuju i uz malo i sreće zašto se ne bi plasirao u finale“ – rekao je srpski teškaš Sadam Mogamedov.

Za plasman u četvrtfinale Sadam će se boriti protiv predstavnika BiH Džemala Bošnjaka.

Prvi meč petog dana SP u Beogradu za Srbiju je boksovao Tamir Galanov u kategoriji do 54 kg protiv Uzbekistanca Šakobidina Zoirova i iako je dobio prvu rundu u nastavku meča je bio za nijansu slabiji što je olimpijskog šampiona iz Ria i svetskog šampiona Zoirova dovelo do pobede 5:0.

U nastavku dana slede još dva meča srpskih reprezentativaca: u drugoj sesiji od 18 časova kao peti meč po redu nastupiće naša mlada zvezda Semiz Aličić u kategoriji do 60 kg protiv predstavnika Laosa Valtera Upatana. Poslednji meč sutrašnjeg dana boksovaće srpski reprezentativac Džejlan Toskić u kategoriji do 71 kg protiv ruskog boksera Vadima Musaeva.

U subotu 30. oktobra 2021. na samom startu prve sesije od 13:00 časova 1. meč u ringu A mladi srpski as Omer Ametović boksuje protiv Temirtasa Zusupova iz Kazahstana 46 - 48 kg, osmi meč ring B naš Vladimir Mirončikov protiv Turčina Kana Ajkutsuna 80 kg. U drughoj sesiji do 18 časova treći meč ring A naš Pavel Fedorov u kategoriji do 63,5 kg bori se protiv Turčina Kerema Oezmena, dok će u 13. meču druge sesije u ringu A šampion Srbije Almir Memić voditi bitku protiv Nemca Kevina Šumana u kategoriji do 75 kg.

