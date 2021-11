NAĐA HIGL JE BILA ČUDO! Postala je prvak sveta i svi su joj se divili: Danas vodi borbu sa NEIZLEČIVOM bolešću VIDEO

Bilo je to na planetarnom šampionatu 2009. godine u Rimu. Nađa je plivala u stazi broj dva i u finišu se čulo čuveno Koraćevo:

- Bože, da li je moguće! Staza broj dva, Nađa Higl osvaja zlato. Čudno nad čudima se dogodilo...

Nađa Higl je tada postala svetska prvakinja na 200 metara prsno Srbija i svet pričali su o fenomenalnom usepehu devojke iz Pančeva.

foto: Profimedia

Nađa je danas majka dvoje dece, a pre tri godine dojagnostifikovana joj je neizlečiva bolest, koja na sreću može da se drži pod kontrolom. Boluje od ulceroznog kolitisa odnosno bolesti debelog creva.

- U prvi mah sam bila užasnuta jer je to autoimuna bolest koja će me pratiti do kraja života. Ali, imam dva najlepša motiva za borbu. Iako zbog bolesti nisam uspevala da se izborim sa dve male bebe, srećna sam što imam priliku da ozdravim i da ih gledam kako rastu. Zahvalna sam što je bolest može da se kontroliše i sa kojom može da se živi kad se uvede u stanje remisije. Ja sam na putu ka tome. Nadam se da ću uz pomoć biološke terapije doći do rezultata, rekla je jedno,m prilikom Nađa.

