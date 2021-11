KAKO DA ME NE BOLI?! VELIKI ŠAMPION BRKA PREMINUO U BEDI! Čistio ulice da bi preživio, a malo pre smrti otkrio nam je SVOJU TUGU

Svetsko prvenstvo u boksu polako se privodi kraju u Beogradu.

Biće tu mnogo medalja, titula u različitim kategorijama, slikanja, izjava... A onda će utihnuti.

Kad se karijera završi u Srbiji često sportisti moraju da se snalaze. Takav je bio i slučaj nedavno preminulog boksera bivše Jugoslavije Ljubiše Avramelovića Brke koji je nizao pobede i bio tražen, ali je tokom života morao da čisti ulice kako bi preživeo.

- Kako da me ne boli? Drugari kad me sretnu na ulici kažu mi šta sam bio, a da danas držim metlu i pešačim pet kilometara. Obećavaju mi, ali beže, preša me ovaj, preša me onaj! Ne predajem se! Kod mene nada zadnja umire - govorio je hrabro Brka pre nekoliko meseci.

Karijeru je završio 1990. godine kad je imao 34 godine, a dve godine kasnije ostao je bez posla.

U jednom momentu nije imao ni ge da spava.

- Spavao sam pored Timoka. Stavio sam karton i legao na zemlju. Ljudi su me gledali - pričao je Brka.

Ljudi su se čudili. Mnogima nije bilo jasno kako je moglo do toga da dođe da prvak nema za hleb.

Posle 350 mečeva - od kojih je iz više od 300 izašao kao pobednik - bio je osuđen da živi u trošnoj kućici i da zarađuje od čišćenja ulica.

Legendarni bokser Ljubiša Avramelović Brka, podsetimo, preminuo je u 65. godini posle kraće bolesti.

Čuveni Brka je pet puta u papir-muva kategoriji bio prvak Srbije, a dva puta vicešampion Jugoslavije. Bio je član reprezentacije SFR Jugoslavije, a prvi je i jedini bokser koji je proglašen sportistom Timočke krajine. Ujedno i jedini sportista jugoistočne Srbije koji je dobio zlatnu plaketu SFRJ za unapređenje sporta ovog regiona.

Pre nekoliko meseci otišao je u penziju u kojoj nažalost nije dugo uživao.

