SPUŠTENA ZAVESA NA BOKSERSKI SPEKTAKL: Srbija dokazala da je zemlja 21. veka, sa svih strana stižu pohvale

I sada kada je ceo svet upao u magnovenje usled pandemije virusakorona, Srbija je učinila sve da se život pod našim nebeskim svodom nastavi u skladu i ritmu koji je važio pre ove pošasti koja je pokorila planetu 2020. godine.

foto: BSS

Srbija je zemlja 21. veka, zemlja budućnosti, večnog herojstva i pozitivnog stava, zemlja koja je uvek pod svoja krila primala sve ljude dobronamernike. Dokazala je to kroz vekove, a novi dokaz imali smo i kroz organizaciju Svetskog prvenstva u olimpijskom boksu 2021. za muškarce.

Kroz srpsku prestonicu u okviru 21. po redu Svetskog šampionata u boksu za muškarce prodefilovalo je 670 boksera, ukupno 1390 aktera računajući trenere, članove stručnih štabova i delegacije svih selekcija koje su stigle sa svih strana meridijana. Na čelu organizacionog odbora svetske smotre plemenite veštine bio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a naš glavni grad postao je jedina metropola na planeti koja je dva puta u istoriji bila organizator i domaćin ovog takmičenja, prvi put 1978. i sada ponovo nakon 43 godine. Oboren je rekord sa učešćem 101 države na ovom takmičenju, koje je od 24. oktobra do 6. novembra pisalo nove stranice istorije ovog sporta u srpskoj sportskoj lepotici, beogradskoj Areni, uz prenos na TV stanicama u 89 država sveta.

foto: BSS

Svetsko prvenstvo u olimpijskom boksu za muškarce 2021. obeležili su noviteti, kao i rekordi. Od toga da je ovo bilo najmasovije Prvenstvo sveta ikada u boksu, do toga da je organizovano u modernom formatu, po standardima Olimpijskih igara. Prvi put bokseri su dobili finansijske nagrade (100.000 dolara za prvo mesto, 50.000 dolara za drugo mesto, 25.000 dolara trećeplasirani). Medalje su bile od čistog zlata, čistog srebra i bronze. Srpskom boksu ostalo je sedam ringova, 100 džakova, 1000 bokserskih rukavica za razvoj škole boksa.

Istorija svetskog boksa dobila je novog rekordera u liku i delu Kubanca Hulia Cesara La Kruza Perace koji je u Beogradu došao do petog svetskog zlata, uz dva olimpijska koja je osvojio u Riu i Tokiju.

Gosti ovog šampionata koje je startovalo spektakularnom ceremonijom otvaranja, sa defileom svih zastava država učesnica, do sada neviđenim scenskim nastupom u Areni, na kraju i koncertima domaćih i svetskih muzičkih zvezda, bili su i ambasadori ovog šampionata: legedarni Roj Džons Junior koji je zapravo Majkl Džordan svetskog boksa kada se sagledaju svi rezultati koje je ostvario u njegovoj karijeri, srpski glumac i producent Miloš Biković, Said Taghmaui francusko-američki glumac, scenarista i holivudska zvezda, zaljubljenik u plemenitu veštinu, bivši šampion sveta u boksu Roberto Kamareljo, Nemac Henri Maske bivši višestruki šampion sveta, ex Yu legende boksa od Vardara pa do Triglava… Takmičenje je u 90 procenata finansirano od strane glavnog sponzora AIBA, kompanije Gasprom.

foto: BSS

Srbija je nakon 26 godina posta osvojila medalju na Svetskom šampionatu u boksu. U srcu našeg Beograda istorijsku medalju i prvu u istoriji samostalne Srbije iskovao je 23- godišnji Vladimir Mirončikov, bronzu u kategoriji do 80 kilograma.

Finale dane obeležile su pune tribune Arene, spektakularna slika obišla je ceo svet. Srbija je svoju misiju ispunila na najvišem mogućem nivou i zadala domaći zadatak svim narednim organizatorima ovog događaja. Na kraju poslednjeg finalnog dana kapiten muške boks selekcije Srbije Vladan Babić predao je zastavu AIBA narednom organizatoru, Taškentu (Uzbekistan).

Od početka organizacije svetskog šampionata u boksu dogodio se potpuni procvat boksa na našim prostorima. Bokserske sale su ponovo pune, počele su da se omasovljavaju najmlađima.

foto: BSS

Završetkom Svetskog prvenstva u boksu 2021. boks u Srbiji neće stati, naprotiv kreće u nove pohode, kreće izgradnja Nacionalnog trening centra što će ovaj sport kod nas vinuti u sam svetski vrh u budućnosti. Naši reprezentatvci su već okrenuti ka ono što sledi u narednoj godini, Evropskom šampionatu, kao i kvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu.

Kurir sport