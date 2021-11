NAJBRŽI, ALI DŽABA MU TO: Luis Hamilton kažnjen u Brazilu, jasno je i zašto

Vozač Mercedesa Luis Hamilton krenuće sa prve pozicije u predstojećoj sprint trci u Brazilu, pošto je večeras ostvario najbolji rezultat u kvalifikacijama pred trku Formule 1. Hamilton je ostvario rezultat 1:07,934 minuta, a sa druge pozicije u subotu će krenuti vozač Red Bula Maks Verstapen, koji je imao zaostatak od 0,438 sekundi.

Treću poziciju zauzeo je vozač Mercedesa Valteri Botas (0,535), četvrti je završio Verstapenov timski kolega Serhio Peres (0,549), dok je peti na stazi Interlagos bio vozač Alfa Taurija Pjer Gasli (0,843).

Šesto i sedmo mesto pripalo je vozačima Ferarija Karlosu Saincu i Šarlu Lekleru, osmi je Lando Noris iz Meklarena, deveti Fernando Alonso iz Alpina, dok će sa 10. mesta sprint trku početi vozač Meklarena Danijel Rikardo. Sprint trka na programu je u subotu od 20.30, a biće vožena 24 kruga.

Pobednik sprint trke startovaće sa pol pozicije u Brazilu i dobiće tri boda, drugoplasirani će krenuti sa drugog mesta i dobiće dva boda, a trećeplasirani će biti treći na startu i dobiće jedan bod.

Lewis Hamilton takes an engine change and a 5-place grid penalty for Sunday's Brazilian Grand Prix #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/wYOSouCPqf