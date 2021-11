TORTA I PLAKETA ZA ŠAMPIONKU EVROPE: Crvena zvezda organizovala prijem za Andreu Stojadinov, Petar Škundrić IMAO TREMU

Sportsko društvo Crvena zvezda i Džudo klub organizovali su svečani prijem za džudistkinju Andreu Stojadinov, povodom osvajanja zlatne medalje i titule šampiona na Evropskom prvenstvu za mlađe seniorke u Budimpešti.

Prisutne zvanice, predstavnike medija, članove, prijatelje i predstavnike klubova Crvene zvezde, među kojima su bili Igor Milojević, generalni sekretar SD Crvena zvezda, Stojan Vujko, predsednik UO Džudo kluba, Milan Vujko, član UO Džudo kluba i član UO Odbojkaškog kluba, Branislav Vojinović, član UO SD Crvena zvezda, Nikola Rosić, generalni direktor Odbojkaškog kluba, Zoran Avramović, direktor Crvena zvezda marketinga, Dragan Menićanin, član UO Džudo kluba, Zlatko Došljak, sportski direktor Bokserskog kluba, Igor Gajić, trener karatista Crvene zvezde, šampiona Evrope, Ana Avramović, savetnik generalnog direktora OK Crvena zvezda, pozdravio je prof dr Petar Škundrić, predsednik Skupštine Sportskog društva Crvena zvezda.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

– Draga Andrea, imam tremu. Stojim pred evropskim šampionom. Verujte, nije fraza. Imao sam prilike da se sretnem sa najvažnijim ljudima ovoga sveta, ali kada se srećem sa Zvezdinim šampionima, bilo šampionima naše države, posebno šampionima Evrope, iako sam navikao da se obraćam javnosti, dobijem neku posebnu tremu i čini mi se da nisam dorastao poslu koji treba da radim. Dragi zvezdaši, imamo zadovoljstvo što je porodica zvezdaša danas na okupu, sa nama su i rukovodstvo Rukometnog kluba, i Odbojkaškog kluba i ostalih i to ne čudi jer se u poslednjih nekoliko meseci sastajemo sa istim ili sličnim povodom. Reč je o časti koju ukazujemo našim najboljim sportistima, sportistima Crvene zvezde, najboljim sportistima Republike Srbije, ali i najboljim sportistima Evrope i biti prvak Evrope je najviše što može da se bude. Ove zvezde u Zvezdi koliko smo ih dobili predstavljaju jedan ogroman đerdan najsjajnijih zvezda u Crvenoj zvezdi, najslavnijih reprezenata naše države, naših građana i našeg naroda i ja lično osećam izuzetnu počastvovanost što mogu od srca da čestitam Andrei i svim sportistima Crvene zvezde, sa očekivanjima da će ovih poslednjih nekoliko meseci, ali i poslednjih godina, a ako hoćemo do kraja i od samog osnivanja Crvene zvezde smo počeli da stvaramo šampione, da ćemo se i u narednim mesecima okupljati itim povodom i sa istim osećanjem pripadnosti najboljoj sportskoj instituciji u Srbiji i ovom regionu, pa i jednoj od najboljih sportskih asocijacija u celoj Evropi. Želim i dalje velike uspehe Crvenoj zvezdi, Andrei posebno, pošto nas je ona posebno obradovala i na kraju ovim mladim džudistima koji ovde stoje da sutra jedan stari deda dođe i da uživa u priznanjima koje ćete vi osvojiti – rekao je prof. dr Škundrić.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Prigodan poklon Andrei Stojadinov uručio je Vladan Gačić, generalni sekretar Džudo kluba Crvena zvezda, buket cveća šampionki Evrope uručio je Igor Milojević, generalni sekretar SD Crvena zvezda, a specijalnu plaketu „Naš šampion“ našoj džudistkinji predao je prof. dr Petar Škundrić.

– Poštovani profesore, ne trebate vi da imate tremu. Da smo na tatamiju, pa i da razumem, ali ovo je ipak Vaš teren tako da ste ovde definitivno u boljoj poziciji. Ja sam ta koja ima sada veliku tremu. Želim da se zahvalim Sportskom društvu Crvena zvezda, nije na vama samo da čestitate, činite vi mnogo i za moj klub, a samim tim i za mene svih ovih godina. To je jedan od razloga zašto sam i prešla u Crvenu zvezdu, baš zato što je to institucija koja pored Džudo kluba ima i ostale sportske organizacije koje zaista ulažu i vode računa o nama. Zaista je čast biti deo crveno-bele porodice i ta podrška koju mi stalno osećamo nam daje i snagu na takmičenju da pravimo velike rezultate. Moram da se zahvalim i mom klubu, predsednicima Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku, kao i Ivanu Todorovu koji je možda i najzaslužniji jer on me je i doveo u Crvenu zvezdu i za prethodne tri i po godine dosta smo napredovali i bilo je velikih rezultata i istorijskih događaja, gde smo se upisali u rekorde i kao Srbija i kao Crvena zvezda zbog čega mi je veoma drago. S obzirom da sam još uvek mlada verujem da ćemo se još puno puta okupljati da slavimo ovakve stvari – istakla je Andrea.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Šampionka Andrea Stojadinov potom je isekla tortu koju je prvo podelila mladim džudistima kojima je poželela da u budućnosti oni naprave velike rezultate, zbog čega će i ona jednog dana dolaziti na proslave koje će biti održane njima u čast.

Kurir sport