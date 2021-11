Legendarni 42-godišnji italijanski vozač Valentino Rosi završio je karijeru u moto svetu.

01:16 SRBI ISPRATILI POSLEDNJI KRUG VALENTINA ROSIJA: Najbolji svih vremena završio karijeru! VIDEO

Popularni "Doktor" i njegov broj "46" su poslednju trku odvezli na stazi u Valensiji. Na njegovom poslednjem plesu prisustvovalo je oko 100.000 navijača, među kojima i njegovi verni fanovi iz Srbije.

Rosi je proveo 26 godina u motociklizmu gde je na 432 trke zabeležio 115 pobeda i 235 podijuma, te sedam puta bio MotoGP šampion. Tokom karijere je osvojio i po jednu svetsku titulu u kategorijama za motore od 500, 250 i 125 kubika.

foto: Privatna arhiva

Uprkos činjenici da je poslednju titulu osvojio 2009, a na trci pobedio pre četiri godine, Rosi je i dalje najpopularniji vozač u Moto GP šampionatu.

Rosi se prvi put u svetskom šampionatu takmičio 1996. godine, u kategoriji do 125 kubika, naredne godine je osvojio prvu titulu šampiona sveta, a dve godine kasnije je napravio isti uspeh u konkurenciji do 250 kubika. On je od 2000. godine u kraljevskoj klasi, 500 kubika, koja je ubrzo postala Moto Gran pri. Pet uzastopnih titula doneo je Hondi i Jamahi, od 2001. do 2005. godine, dok je poslednja dva naslova osvojio 2008. i 2009. godine.

foto: Privatna arhiva

Rosi drži i brojne rekorede, koji verovatno dugo neće biti nadmašeni. Između njegovog prvog i poslednjeg trijumfa prošlo je 20 godina i 311 dana, rekoreder je sa 89 pobeda, po broju istih u najjačoj klasi, dok je na 23 uzastopne trke završavao kao jedan od najbrže trojice, u periodu od 2002. do 2004. godine.

Naredne sezone Rosi će biti glavni menadžer svoje ekipe VR46, u Moto GP šampionatu.

foto: Privatna arhiva

