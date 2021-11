BURA U SNUKERU! Svetski šampioni podržali stav Marfija u vezi sa amaterima na turnirima

Marfi je u eliminisan u prvom kolu Otvorenog prvenstva Ujedinjenog Kraljevstva nakon što je sa 5:6 izgubio od amaterskog igrača Kineza Sija Djijahuija. Britanac je posle poraza rekao da amaterima nije mesto na profesionalnim turnirima.

Sa njim su saglasni četvorostruki svetski šampion Mark Selbi i trostruki svetski šampion Mark Vilijams, ali su mnogi navijači putem društvenih mreža kritikovali takav stav.

"Mislim da su mnogi igrači saglasni. Pošto je Marfi to rekao posle poraza, ljudi verovatno misle da je ogorčen i da to ne bi rekao da je pobedio, ali u potpunosti podržavam sve što je rekao", rekao je Selbi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Vilijams je rekao da sistem takmičenja ne služi svrsi.

"Ja to govorim godinama. Tu je 128 profesionalnih igrača, ali ne učestvuju svi na turnirima. Mislim da bi trebalo da se smanji broj. Ako neko dodje na glavni tur, trebalo bi da ima garancije. To može da uspe samo ako se smanji broj učesnika", naveo je on.

"Gde je razvoj? Nemate tu mnogo mladih britanskih igrača, pošto u prvom kolu na turnirima igraju protiv Ronija O'Salivena, Džona Higinsa i Džada Trampa. Kako možete da prodjete dalje uz takav žreb?", dodao je Vilijams.

Ove sezone ima 122 profesionalna igrača na turnirima koje organizuje krovna organizacija Svetski snuker, uglavnom zato što brojni amaterski turniri koji kao nagrade nude učešće na profesionalnim turnirima, nisu odigrani zbog pandemije korona virusa.

To znači da su najboljim amaterima, rangiranim na osnovu njihovih nastupa u Q školi, u kojoj je Si bio peti, garantovana mesta na jakim turnirima od 128 igrača.

(Kurir sport/Beta/BBC)