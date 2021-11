EDUKACIJA U SPORTU: Štefanek i Marinković posle panela podelili opremu pobednicima Seoskih igara!

Predsednik Davor Štefanek, generalni sekretar Goran Marinković i pravni savetnik i autor Zakona o sportu Nenad Đurđević održali su predavanje teritorijalnim sportskim savezima i klubovima iz Sjenice, Prijepolje i domaćina ovog skupa Nove Varoši.

Ova panel diskusija ima za cilj da se klubovima još jednom naglase važnost poštovanja Zakona o sportu. Uvek aktuelna pitanja bila su vezana za finansiranje sporta u lokalnim samoupravama, ali i iskustva iz petogodišnje primene Zakona o sportu.

“Zakon o sportu se mora poštovati. Od 2016. godine od donošenja samog Zakona, do danas želimo da svima stavimo do znanja da ćemo biti tu da odgovaramo na pitanja i vršimo edukaciju svih aktera sporta. Na ovoj panel diskusiji okupili smo rukovodstva klubova kao i teritorijalnih saveza tri opštine i raduje me odziv. Na ovaj način imamo mogućnost da direktno komuniciramo, čujemo različita iskustva i upoznamo moguće probleme u praksi. Na svim rukovodstvima sportskih udruženja je da savesno posluju, posvete se sportu, maksimalno se pridržavaju Zakona i budu zainteresovani da aktivno učestvuju u dijalozima ovog tipa. Samo aktivnim učešćem svi zajedno možemo da doprinesemo razvoju sporta”, istakao je Štefanek.

foto: Sportski Savez Srbije

Boravak u ovom delu Srbije rukovodstvo Sportskog saveza Srbije je iskoristilo i da uruči sportsku opremu kao nagradu pobedniku Seoskih igara Sportskog saveza Srbije, Batkovićima iz Priboja. Štefanek je uručio pakete jednom od najmlađih takmičara pobedničke ekipe. Kako je ekipa Batkovića pobedila u 2020.godini, već je osvojila rukometni teren, tako da za ovogodišnju pobedu dobijaju sportsku opremu za takmičare i klubove sa teritorije opštine Priboj.

(Kurir sport)