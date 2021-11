DERBI REGIONALNE LIGE PRIPAO SRPSKOM PREDSTAVNIKU: Novi Beograd bolji do Juga

Vaterpolisti Novog Beograda zabeležili su i petu pobedu u Jadranskoj ligi pošto su u izuzetno kvalitetnoj i uzbuljivoj utakmici savladali Jug sa 14:10 (3:3, 3:3, 2:3, 6:1). Bila je to vrhunska vaterpolo predstava, do ovog duela dva neporažena tima, u kome su domaći furioznom igrom u poslednjoj deonici došli do velikog trijumfa.

1 / 7 Foto: Đorđe Kostić/VK Novi Beograd

Igrali su Dubrovčani izvanredno u većem delu susreta. Visokim presingom i veoma agresivnom odbranom poremetili organizaciju napada Novobeograđana, koji sa druge strane u prvom poluvremenu nisu na najbolji način koristili situacije sa igračem više. Jug je konstantno bio u prednosti prve tri četvrtine, ali ekipa trenera Vladimira Vujasinovića se nije predavala. Strpljivo su jurili prednost Dubrovčana da bi u poslednjoj deonici u potpunosti nadigrali izabranike trenera Vjekoslava Kobešćaka.

Maestralan u redovima Novog Beograda bio je Dušan Mandić sa čak pet postignutih golova, dok se Strahinja Rašović tri puta upisao u listu strelaca. Kod Dubrovčana bolji od ostalih bio je Aleksandros Papanastasiu sa tri pogotka.

Kurir sport