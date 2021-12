SAVRŠEN START RUKOMETAŠICA! Poljska počišćena, sledeći je Kamerun: Bergar zadovoljan, Janjušević naoštrena za rešetanje!

Srpkinje su slavile nad Poljakinjama sa 25:21 (16:13) i tako ostvarile plan na startu takmičenja.

"Mislim da smo u prvih deset minuta ušli u utakmicu sa baš dobrom energijom, što je i bio plan, da odigramo dobro odbranu, znali smo da će to biti ključ do uspeha. Promašili smo neke šuteve u prvom poluvremenu, mogla je da bude i veća razlika, na kraju je bilo samo tri gola. U drugom poluvremenu smo imali pad oko 40. minuta koji ne bi smeo da se dogodi, ali baš sam srećan što smo se vratili, odigrali dobro utakmicu do kraja, igrali dobro u odbrani, tako da smo primili samo 21 gol", zadovoljan je Bregar.

foto: rss

Najefikasnija u timu Srbije bila je Anđela Janjušević sa sedam pogodaka. Pratile su je Jovana Stiljković sa šest i Marija Petrović sa četiri gola.

"Mislim da smo ispoštovali dogovor iz svlačionice, imali smo uspona i padova, ali mislim da je to i normalno jer prvi put nastupamo u ovako mladom sastavu. Definitivno smo igrale kao tim i mislim da nam je to na kraju i donalo pobedu. Htela bih ovu pobedu da posvetim našoj Sanji koja nije sa nama zbog povrede i isto tako ostalim devojkama koje nisu tu a za koje znamo da su svim srcem uz nas", izjavila je Janjušević.

Debitant Nataša Lovrić u svom prvom meču postigla dva pogotka.

"Prvo bih želela da čestitam svim devojkama, ispoštovale smo dogovore iz svlačionice i kako smo rekle mnogo puta, bilo je veoma bitno da otvorimo ovo prvenstvo sa pobedom, to smo i uradile i veoma sam ponosna. Ovo je moj prvi nastup za reprezentaciju i naravno da sam presrećna, osećaj je neverovatan", poručila je Nataša.

U narednom kolu, Srbija će se sastati sa Kamerunom, dok će Poljska igrati protiv Rusije.

(Kurir sport/RSS)