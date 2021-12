SNAŽNA FRANCUSKA NE ODUZIMA NADU SRKINJAMA: Rukometašice Srbije večeras (18.00) udaraju na olimpijske šampionke iz Tokija!

Fenomenalan preokret doneo je rukometašicama Srbije prvu pobedu nad Crnom Gorom u istoriji! Tako su naše devojke trijumfalno startovale drugu fazu Svetskog prvenstva u Španiji i sada imaju četiri boda u grupi, dva manje od Francuske, koja nam je rival večeras (18 časova).

- Veoma sam ponosna na ove devojke i na celu ekipu. Mnogo sam srećna i ponosna što nismo odustale na četiri gola zaostatka na poluvremenu. Skupile smo snage i hrabrosti i u drugo poluvreme ušle jako. Igrale smo čvrstu i agresivnu odbranu, ginule jedna za drugu i rezultat je došao. Stvarno moram još jednom da kažem da sam veoma ponosna na ceo tim i da se nadam da ćemo ovim putem i nastaviti - rekla je Jovana Risović.

Selektor Srbije, Slovenac Uroš Bregar preporodio je ekipu. Izuzev ubedljivog poraza od Rusije, za ostale mečeve mogu da se kažu samo reči hvale.

- Ključ uspeha je bila odbrana u drugom poluvremenu i ponosan sam što je Srbija najzad uspela da savlada Crnu Goru. Na poluvremenu smo se dogovorili da budemo mnogo bolji u odbrani, napad je bio u suštini dobar - rekao je Bregar.

Francuskinje su do sada pokazale najviše, ne znaju za poraz, uz impresivnu gol razliku od plus 26.

Nema predaje

Stoiljkovićeva: Samo jako do kraja

Jovana Stoiljković smatra da je najvažnije da, bez obzira na zaostatak, tim igra najbolje što može.

- Utakmica se igra od prvog do šezdesetog minuta. Nebitno koji je minut, mi moramo da ostanemo smireni do kraja i odigramo utakmicu od prvog do poslednjeg trenutka. Na kraju smo preokrenuli, prelomili rezultat i došli do pobede. Ja sam zaista presrećna i ponosna na ovaj tim što smo posle toliko godina pobedili ekipu Crne Gore - rekla je Jovana.