VERSTAPEN PRESREĆAN POSLE OSVAJANJA ŠAMPIONSKE TITULE Ovo je neverovatno, tokom cele trke sam se borio, i onda se pojavila prilika

Vozač Red Bula Maks Verstapen rekao je danas da je presrećan nakon što je osvojio svoju prvu titulu u šampionatu Formule 1, pošto je u poslednjem krugu trke za Veliku nagradu Abu Dabija obišao direktnog konkurenta za titulu Luisa Hamiltona.

"Presrećan sam. Naš cilj je bio da osvojimo šampionat kada smo se okupili i sada smo to učinili", rekao je Verstapen, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Verstapen je danas došao do 10. pobede u sezoni, na trci za Veliku nagradu Abu Dabija, a tokom većeg dela trke vodio je Hamilton iz Mercedesa.

Nakon što je na stazu izašlo sigurnosno vozilo, pet krugova pre kraja, Verstapen je otišao u boks i promenio gume, da bi krug pre kraja vozilo bezbednosti napustilo stazu.

foto: EPA

Verstapen je u poslednjem krugu napao i pretekao Hamiltona, a zatim je uspeo i da odbrani jedini napad Britanca.

"Ovo je neverovatno. Tokom cele trke sam se borio, i onda se pojavila prilika u poslednjem krugu, to je neverovatno. Ne znam šta bih rekao. Moj tim i Honda to zaslužuju", dodao je on.

Dvojica vozača u poslednju trku ušla su sa istim brojem bodova - 369,5.

Holandski vozač je tako svojoj zemlji doneo prvu titulu prvaka sveta u Formuli 1, a posebno se zahvalio timskom kolegi Serhiju Peresu.

"Moj tim zna da ih volim, nadam se da ćemo biti zajedno narednih 10,15 godina. Ne želim ih nikada menjati. Želim da ostanem sa njima do kraja života, ako me žele", istakao je on.

Verstapen je šampionat završio sa 395,5 bodova, odnosno sa osam više u odnosu na Hamiltona.

Kurir sport