RADNIČKI SRUŠIO DINAMO: Prva pobeda vaterpolista iz Kragujevca u Ligi šampiona

Ćuk predvodio tim do pobede

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ostvarili su prvu pobedu u Ligi šampiona, pošto su večeras na svom terenu bili bolji od Dinama iz Tbilisija sa 14:7 (4:2, 3:1, 2:1, 5:3).

Posle pet odigranih kola, Radnički ima četiri boda i sedmi je na tabeli Grupe A, dok je Dinamo poslednji bez bodova.

Kragujevački tim su do pobede vodili Miloš Ćuk sa četiri i Nikola Lukić sa tri gola, a dva je postigao Stefan Branković, koliko je dao i Giorgi Magrakvelidze na drugoj strani.

Od samog starta Radnički je stekao prednost od tri gola, koju je održavao do sredine druge deonice, kada je Ćuk vezao dva gola za plus pet (7:2). Do odlaska na odmor Sandro Adeišvili je pogodio sa igračem više i vratio gostima kakvu-takvu nadu - 7:3.

Medjutim, Kragujevčani su se odmah zatim vratili na pet golova viška, koliko su imali i pred ulazak u poslednji period (9:4).

U poslednjoj deonici nastavili su u istom ritmu, pa su u nekoliko navrata dolazili do sedam golova razlike, sa koliko su i okončali meč.

Vaterpolisti Radničkog će u narednom kolu Lige šampiona gostovati Barseloneti, dok će Dinamo u Tbilisiju dočekati Novi Beograd.

