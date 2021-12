NIKO ROZBERG SE OGLASIO, TRAŽIO OŠTRIJE PROPISE: Moramo da se oslobodimo svih ovih diskusija...

Šampion Formule 1 odlučen je u poslednjoj trci u šampionatu 12. decembra u Abu Dabiju, kada je vozač Red Bula Maks Verstapen pobedio, nakon što je u poslednjem krugu obišao Luisa Hamiltona iz Mercedesa, posle kontroverznih odluka direkcije trke.

Svetski prvak iz 2016. godine veruje da novi predsednik Medjunarodne automobilske federacije (FIA) Mohamed Ben Sulajem i njegov tim imaju priliku da uvedu promene.

"Sport mora da napreduje. To počinje sa ovim preticanjima, akcijom točak uz točak. FIA mora da pooštri sve to, da ne bismo imali sve ove diskusije. Bilo bi bolje za sport ako ćemo lakše razumeti sve što se dešava. Takođe i trkanje točak uz točak, ko je u pravu, a ko nije, šta mora da se uradi. Donese se brza odluka i nastavljamo. Moramo da se oslobodimo svih ovih diskusija, to je važno", rekao je Rozberg za Skaj.

Odlazeći predsednik FIA Žan Tod obavezao je tu organizaciju da sprovede potpunu analizu onoga što se dogodilo u Abu Dabiju i da zajedno sa vozačima i ekipama izvuče pouke za 2022. godinu.

Ekipa Mercedesa smatra da je Hamiltonu ukradena titula i da će FIA biti odgovorna za uvodjenje promene za dobrobit sporta.

Nova sezona Formule 1 počeće 20. marta trkom za Veliku nagradu Bahreina.

(Kurir sport/Beta)