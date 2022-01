MUNDIJAL, KARIJEV POSLEDNJI PLES, ĐOKOVIĆEV POHOD NA ISTORIJU: Od Australije do Katara! Srbijo, spremi se, čeka nas LUDA GODINA

"Idemo u Katar, idemo u Katar"... Sve dok zapravo ne odemo u Katar, verovatno ćemo svi u glavi imati melodiju i tekst koji su postali popularni nakon što je reprezentacija Srbije u Lisabonu šokirala oko 60.000 Portugalaca na stadionu Da Luž i milione onih koji su poslednju utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo gledali iz fotelja čekajući kraj kako bi proslavili plasman.

Svetsko prvenstvo u fudbalu jedno je od najvećih događaja na svetu, ali do ovogodišnjeg takmičenja čeka nas gomila drugih koje ćemo pratiti sa velikom pažnjom.

Srbiju i srpske sportiste očekuje još jedna naporna i zanimljiva godina, a kao i što smo navikli sve počinje tenisom i ekipnim takmičenjem.

TENIS

ATP kup (od 1. do 9. januara)

Na trećem po redu ATP kupu titulu brani reprezentacija Rusije koja je u 2021. godini uspostavila dominaciju svetskim tenisom kao ekipna sila. Predvođena drugim teniserom sveta Danilom Medvedevom, Rusija će i ove godine biti glavni favorit za titulu uz reprezentaciju Srbije.

Đoković i Ćaćić na ATP kupu 2021. foto: AP/Hamish Blair

Naši teniseri su pokazali da znaju kako do titule na ovom takmičenju pošto su bili najbolji u prvom izdanju pobedivši Španiju u finalu, međutim, debakl na nedavno održanom Dejvis kupu, kada osim Novaka Đokovica, nijedan teniser nije ispunio očekivanja, dobar je razlog za zabrinutost.

Nažalost, iako je prvobitno bio prijavljen da zaigra u Sidneju, Đoković je u poslednjem trenutku otkazao učešće na ATP kupu. Za reprezentaciju Srbije će zaigrati Filip Krajinović, Dušan Lajović, Nikola Ćaćić, Nikola Milojević i Matej Sabanov koji bi mogao da bude veliko pojačanje za dubl mečeve koji su se u Madridu na Dejvis kupu pokazali kao izuzetno važni.

Grend slemovi

Puno je kontroverznih izjava i najava stiglo za Australijan Open (od 17. do 30. januara). Turnir u Melburnu čekao se sa velikom dozom nestrpljenja širom sveta, ali se na kraju 2021. oglasio PR tim Novaka Đokovića i nagovestio da će najbolji teniser sveta uprkos brojnim nagađanjima putovati u Australiju.. Đoković je rekorder Australijan opena sa devet titula, a na poslednja tri izdanja stigao do trofeja.

Naravno, i vrapci na grani znaju da je Novaku potrebna još jedna titula na najvećim turnirima da prestigne Rodžera Federera i Rafaela Nadala i da u tom segmentu postane vladar svetskog tenisa. Time bi ostavio tek mrvu prostora za osporavanje činjenice da je najbolji svih vremena. Ako iz bilo kog razloga ne uspe u Australiji, Novak bi do istorijske 21. titule mogao da dođe na Rolan Garosu (od 22. maja do 5. juna), Vimbldonu (od 27. juna do 10. jula) i Ju Es Openu (od 29. avgusta do 11. septembra).

RUKOMET

Evropsko prvenstvo, Mađarska i Slovenija (od 13. do 30. januara)

Nećemo ni završiti sa veseljem i praznicnom atmosferom, a već ćemo morati da počnemo da svoje vreme tempiramo po rukometnoj reprezentaciji Srbije. Prvu utakmicu na Evropskom prvenstvo naši rukometaši igraju 13. januara protiv Ukrajine u Segedu, a zatim slede dueli protiv Hrvatske i Francuske. Neće biti lako, ali sa Tonijem Đeronom na klupi, Srbija je igrala ozbiljan rukomet i još uvek nema poraz iako je dva puta igrala protiv Francuske. Najbolje dve ekipe obezbediće prolazak u nove grupe iz kojih će reprezentacije da traže plasman u polufinalne mečeve.

Prvi stranac na klupi rukometne reprezentacije foto: Rss.org.rs

Devojke ce kvalifikacije za Evropsko prvenstvo nastaviti u martu utakmicama protiv Švedske, a ukoliko obezbede jedno od prva dva mesta u grupi u kojoj igraju još Island i Turska obezbediće i ucešce na šampionatu koje je zakazano za novembar 2022. godine.

KOŠARKA

Kada je rec o košarci, srpske klubove ceka završnica ABA lige. Crvena zvezda i Partizan su očekivano na vrhu tabele posle prvog dela, dok je FMP veliko iznenađenje takmicenja. Borba za prva četiri mesta biće velika, a ukoliko bi Srbija u plej-ofu imala tri kluba to bi bio neverovatan uspeh.

U februaru bi trebalo da se odigra i Kup Radivoja Koraća. Grad Niš želi organizaciju, a titulu brani Crvena zvezda, kao i u Super ligi Srbije koja će se igrati nakon završetka ABA lige.

Ono što se ceka s nestrpljenjem jeste Evropsko prvenstvo (od 1. do 18. septembra).

Karijev "poslednji ples" foto: Starsport©

Đaci ce krenuti u školu, a Svetislav Pešic sa najboljim srpskim košarkašima (koji budu želeli da izdvoje svoje vreme za reprezentaciju) na put ka uspehu u Ceškoj, Gruziji, Italiji i Nemačkoj. Srbija će svoje utakmice u grupi D igrati u Pragu protiv domaćina Češke, Holandije, Poljske, Finske i Izraela. Prolazak grupne faze ne bi smeo da se dovodi u pitanje, za ostalo ćemo da se uzdamo u Karijevo iskustvo i igrački kvalitet koji posedujemo.

VATERPOLO

Svetsko prvenstvo, Fukuoka (13-29. maj)

Od 2015. godine Srbija nije osvojila Svetsko prvenstvo, a na FINA prvenstvu u Japanu Italija brani titulu iz 2019. godine.

Takmičenje je trebalo da se održi 2021. godine, ali je odloženo zbog Olimpijskih igara na kojima su naši vaterpolisti stigli do zlatne medalje. Pitanje je koji sastav će Dejan Savić da vodi u Fukuoku.

Najavljeno je ozbiljno podmlađivanje reprezentacije nakon zlata u Tokiju, pa u zemlji izlazećeg sunca ne bi trebalo da, kao i uvek, stvorimo ogroman pritisak da bi vaterpolisti trebalo da osvoje zlato po svaku cenu. To naravno ne znači da naša reprezentacija neće biti među favoritima, a i ranije je Srbija umela da se nosi sa najjaćima, onda kada ona nije.

ATLETIKA

Svetsko dvoransko prvenstvo, Beograd (od 18. do 20. marta)

Biće tokom 2022. godine velikih takmičenja u "manjim" sportovima na kojima ćemo pratiti rezultate naših sportista i radovati se njihovim uspesima. Primeri su Svetska prvenstva u veslanju, Račice (od 18. do 25. septembra) i taekvondu (od 1. do 9. oktobra), ali nije moguće da ne izdvojimo Svetsko dvoransko prvenstvo u atletici.

- Volela bih da mi kruna karijere bude zlato na Svetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu - poručila je Ivana Španovic, tacnije Ivana Vuleta, najbolja srpska atletičarka.

Ozbiljno se sprema foto: Profimedia

Pa, naravno da navijamo da upravo tako i bude. Zašto i ne bi? Nakon što je u Tokiju propustila dobru šansu da osvoji zlato i takmičenje u finalu završila na četvrtom mestu, Španoviceva se jače nego ikada sprema za svetsku smotru u prestonici Srbije. Svetsko prvenstvo na otvorenom zakazano je za sredinu jula i održace se u Oregonu.

ODBOJKA

Svetsko prvenstvo za muškarce, Rusija (od 26. avgusta do 11. septembra)

Posle poslednjeg prvenstva 2018. godine, kada je Srbija završila na četvrtom mestu, nacionalni tim promenio je dva selektora. Prvo je smenjen Nikola Grbić, a potom i Slobodan Kovač nakon Srbija nije uspela da se kvalifikuje na Olimpijske igre.

Srbija ce na Svetskom prvenstvu tražiti prvo ili drugo mesto u grupi A sa Portorikom, Rusijom i Tunisom, a nepune dve nedelje nakon završetka muškog, počeće žensko Svetsko prvenstvo u Holandiji i Poljskoj (od 23. septembra do 15. oktobra).

I u 2022. će voditi odbojkašice foto: Starsportphoto

Naše devojke su sa legendom srpske odbojke, Zoranom Terzićem, osvojile zlato na prethodnom prvenstvu 2018. godine. Neće biti lako odbraniti titulu pored brojnih izazivača koji imaju realne šanse za borbu za pehar. Posle Olimpijskih igara u Tokiju i bronzane medalje, Srbija je kao domaćin osvojila drugo mesto na Evropskom prvenstvu izgubivši u finalu od Italije, a upravo su Italijanke jedna od ekipa koja je u najužem krugu favorita.

FUDBAL

Kada je reč o fudbalu, izgleda da ćemo posle dužeg perioda imati dramatičnu završnicu Super lige Srbije. Partizan je osvojio titulu jesenjeg prvaka i na dobrom je putu da prvi put posle četiri uzastopne sezone postane šampion države, međutim taj put je dugačak i neće biti lak.

U međuvremenu, večiti rivali će igrati i u nokaut fazi evropskih takmičenja. Crvena zvezda čeka svog protivnika u osmini finala Lige Evrope, a mečevi te runde zakazani su za mart. Partizan će prethodno, krajem februara, u šesnaestini finala Lige konferencija igrati protiv Sparte iz Praga.

Navijaćemo da naši klubovi stignu što je dalje moguće, a kada završe ucešće u Evropi i privedu Super ligu kraju, nestrpljivo ćemo čekati utakmice reprezentacije.

Veliko slavlje u Lisabonu foto: Profimedia

Srbija će od juna do septembra igrati utakmice grupe 4 u B diviziji Lige nacija protiv Norveške, Švedske i Slovenije, a samo dva meseca kasnije čeka nas poslastica i događaj o kojem cemo razmišljati 11 i po meseci.

Svetsko prvenstvo u fudbalu počinje 21. februara i završava se 18. decembra. Srbija, koja je, otkako je dirigentsku palicu preuzeo Dragan Stojković Piksi zaigrala potpuno drugačiji fudbal, šokirala je Portugal usred Lisabona golom Aleksandra Mitrovića u nadoknadi vremena, a protivnike na Mundijalu saznaće 1. aprila za kada je zakazan žreb grupne faze.

Kurir sport