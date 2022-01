EMIR BEKRIĆ UOČI SP U ATLETICI U BEOGRADU: Srbija je zemlja ljubavi

Kad se spoje mladost, volja, želja, kvalitet, energija i u svemu tome momenat da je odavno osetio slast velikog trijumfa, da je potvrđeni šampion, onda je budućnost nešto što se zove njegovim imenom.

Temelje koje na novom poslovnom zadatku svakodnevno trasira su sa jasnom vizijom, imaju sliku koja obećava velika dela u vremenima koja nam slede.

U kraljici sportova njegovo ime zauvek će nositi prefiks šampion. Specijalista za trke na 400 metara sa preponama, nacionalni rekorder, osvajač medalja na svetskom i evropskom prvenstvu, 31 – godišnji Emir Bekrić sprema se za izazov karijere, sada iz druge pozicije.

Srčani, skromni, sa osmehom večitog dečaka, atleta koji je na Svetskom prvenstvu u Moskvi na otvorenom 2013. osvojio za Srbiju bronzu u disciplini 400 m prepone, sa rezultatom 48.05 ostavivši svetsku elitu iza svojih leđa, već dve godine predano radi na mestu pomoćnog saveznog selektora Srbije za mlađe kategorije i kao atletski trener.

Iskustvo i znanje koje iza sebe ima jedan od najboljih srpskih atletičara ikada su jedno od njegovih najjačih oružja u novom profesionalnom pozivu, kao i sposobnost da sav svoj kvalitet zna na pravi način da prenese novim takmičarima.

“Još pre nego sam odlučio da se penzionišem i zauvek kažem zbogom takmičarskom pogonu, znao sam da će moj životni put i dalje ići istim stazama, da će atletska staza biti moja svakodnevnica kao što je bila i prethodne 22 godine. Jer zašto izlaziti iz onoga u čemu si skoro ceo život, iz onoga što je obeležilo tvoju mladost i period života na koji ćeš zauvek biti ponosan, iz onoga što poznaješ do srži, a da si uz to spreman da sve ono što si doživeo, prošao, iskusio preneseš na one koji dolaze, koji sa istim žarom “kidaju staru” kao što sam i ja činio dve decenije. Odmah sam sebe pronašao u trenerskom pozivu, izuzetno mi prija i osećam se kao da sam u novom poglavlju života u kome će se ponoviti šampionski dani koje sam već iskusio u prethodnom” – objašnjava Emir Bekrić.

Moskovska noć, jedini belac u finalnoj trci svetskog šampionata, na kraju bronza i počasni krug sa srpskom zastavom oko vrata, zauvek će biti inspiracija mladim snagama srpske atletike koje dolaze i sinonim zvezde sa večnim sjajem. Emiru će moskovska čarolija ostati najsrećniji trenutak prebogate karijere.

“Sa 22 godine, uz mukotrpan rad, odricanja, svakodnevne spartanske zadatke stigao sam te noći na Olimp. Zauvek ću biti ponosan na sve što sam učinio i ostvario uz pomoć roditelja, trenera, pre svega trenera Mirjane Stojanović koja je iz mene kao aktivnog sportiste izvukla sav potencijal i kvalitet i gurnula me u to šampionsko nebo. Iako karijera sportiste uvek ima dve strane medalje, onu blistavu kada ostvariš sanjani rezultat, tako i onaj bolni kada te povrede gurnu u provaliju iz koje se ne nazire izlaz, uvek treba nastaviti verovati i ići putem koji si postavio ispred sebe. Izabrao sam novu misiju i maksimalno sam posvećen da svu svoju energiju i znanje prenesem i usadim u decu koja su budućnost srpske atletike, da zajedno idemo ka novom zvezdanom nebu. Uveren sam da nam vreme ispred nas donosi nove zlatne stranice srpske atletike, a potvrda tome su naši mladi šampioni u kojima vidim ono što je mene uvek vodilo i pokretalo, što me i dan danas pokreće, a to je nepresušna ljubav prema prema ovom sportu” – ističe Bekrić. U anale je otišao i trenutak pred sam početak trke kada je flomasterima na ruci ispisao: „Srbija zemlja ljubavi“ i pokazivao kamerama pred start. “Da, Srbija je zemlja ljubavi. Uvek sam to tvrdio i tako će ostati dok sam živ. Nas pokreće emocija, strast, brižni smo i plemeniti, to smo mi. Uz sve to krasi nas i neverovatna hrabrost i genijalnost na kojima nam zavidi ceo svet. Kažu kako tako malobrojni, a tolika sportska sila, pa sve što je jedinstveno na ovoj planeti prisutno je u malim količinama, mi smo ta riznica najvećih vrednosti” – kaže Bekrić.

Baždaren za velike zadatke i velika dela, novi profesionalni izazov za pomoćnog saveznog selektora Srbije Bekrića biće dolazeće Svetsko prvenstvo u atletici u dvorani koje će biti održano u beogradskoj Areni od 18. do 21. marta 2022. godine.

“Sa velikom radošću dočekujemo smotru najboljih atletičara sveta kod nas u Beogradu. Biće to praznik za sve nas, kako atletske radnike tako i poklonike ovog sporta koji je bazični i bez čijeg jasnog prisustva nema temelja za druge sportove. Svi smo ponosni na činjenicu da će za dva meseca u našoj sportskoj lepotici gostovati planetarne zvezde kraljice sportova, da će to biti najveći sportski događaj ikada u našoj zemlji. Srbija ima svoje mlade snage i nade sa kojima se radi svakodnevno i od kojih očekujemo bljesak pod reflektorima Arene. Kao i svako Svetsko prvenstvo, tako i ovo doneće veliku konkurenciju, svaki sekund će biti važan, ali kao što drugi rade i maštaju o medaljama, tako to činimo i mi i verujemo u sjajan rezultat reprezentacije Srbije na SP 2022” – zaključio je srpski atletski as Emir Bekrić.

Bekrić je i mladje juniorski rekorder Srbije u disciplini 110 metara sa preponama (rezultat 14.20 postignut 2008). Na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore 2011. u Ostravi je osvojio bronzanu medalju. Na Letnjoj univerzijadi u Šendženu iste godine je u polufinalnoj trci oborio državni rekord star 23 godine na 400 metara sa preponama vremenom od 49,55 sekundi. Kasnije je u finalu zauzeo šesto mesto. Na Evropskom prvenstvu u Helsinkiju 2012. godine je osvojio srebrnu medalju u trci na 400 metara sa preponama koju je istrčao za 49,49 sekundi. Na ovaj način Bekrić je postao prvi srpski atletičar koji je osvojio medalju na Evropskim prvenstvima na otvorenom.

U polufinalnoj trci Bekrić je oborio nacionalni rekord sa 49,37 sekundi. Učestvovao je na Mediteranskim igrama u Mersinu 2013. i pobedio postigavši, rekord Mediteranskih igara i novi nacionalni rekord 48,83 sekunde. Nedugo zatim učestvovao je i na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Tampereu, gde je sa vremenom od 48,76 osvojio zlato i postavio novi državni rekord. Iste godine je na svetskom prvenstvu u Moskvi, postavio državne rekorde u polufinalu i finalu, kao i najbolja vremena sezone za takmičare iz Evrope, došavši do bronzane medalje.

Kurir sport