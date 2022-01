SILNI DUŠAN RAJOVIĆ! Srbin vodi na prestižnoj trci po Južnoj Americi

Naš as je posle sjajnog rezultata u prvoj etapi 57. međunarodne trke "Vuelta al Tahira, kada je na cilj etape duge 123,9 kilometara od Taribe do San Kristobala stigaona cilj u vremenu pobednika Kolumbijca Huana Antonia Kolona , u drugoj voženoj od Almendoze do Siudad Bolivije duge 167,9 km, bio još bolji, pa je slavio u strahovitom sprintu, prevezavši etapu za 3:44,30 časova.

Pobeda je donela i vremensku bonifikaciju pa sada Rajović vodi u generalnom plasmanu sa osam sekundi prednosti nad pobednikom prve etape Kolumbijcem Kolonom.

- Rezultat Rajovića je još i veći kada znamo da je imao nekoliko defekata u dosadašnjem delu trke - zadovoljan je i direktor naše reprezentacije Marko Sudarić koji sa pažnjom prati učešće našeg asa na izuzetno jakoj trci u Venecueli.

Treća etapa, vozi se sutra , duga je 131,8 km.

Trka "Vuelta al Tahira" se završava 23. januara.Ima osam etapa ukupne dužine 1026 kilometara. Učestvuje 162 biciklista iz 27 ekipa .

Kurir sport