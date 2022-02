ZLATNE BOKSERKE: Nina Radovanović i Snežana Šiljković se pozlatile na 66. po redu memorijalu “Bočkai Ištvan”

Srpski boks raste iz dana u dan, a potvrde za ovakvu tvrdnju dobijamo konstantno kroz pobede i medalje koje naši reprezentativci osvajaju na međunarodnim takmičenjima. U nedelji koja je na izmaku Srbiji su pet novih odličja iskovale naše boks reprezentativke i učinile nas izuzetno srećnim i ponosnim. Na tradicionalnom međunarodnom takmičenju, 66. po redu memorijalu “Bočkai Ištvan” u mađarskom Debrecinu srpske boks dame su briljirale, bacivši u senku favorite, iskusne rivalke koje su bile viđene sa medaljama oko vrata.

Sa pet medalja, od kojih dve zlatne (Nina Radovanović, Snežana Šiljković) i tri srebrne (Jelena Zekić, Jelena Janičijević, Nikolina Gajić) Srbija je takmičenje u Mađarskoj na kome je nastupilo 16 zemalja završila kao drugoplasirana najbolja reprezentacija, Rusija je najuspešnija selekcija, a treće mesto pripalo je domaćinu. Srpkinje su ostavile snažan utisak i pečat na jednom od najstarijih evropskih takmičenja.

Najbolja reprezentativka Srbije Nina Radovanović, četvrtfinalistkinja Olimpijskih igara u Tokiju, nakon zlata koje je pre deset dana osvojila na Kupu nacija u Somboru, nastavila je da niže trijumfe. Do novog zlata stigla je u Debrecinu savladavši u finalu predstavnicu Hrvatske Nikolinu Čačić.

“Prvi meč, četvrtfinale boksovala sam protiv domaće takmičarke, u polufinalu rivalka mi je bila izuzetna Brazilka protiv koje sam maksimalno dominirala spremnošću, snagom i tempom koji nije mogla da isprati. U finalu me je sačekala Nikolina Čaćić hrvatska olimpijka od koje sam u decembru 2021. bila bolja u Zagrebu, sada sam to uspela i u Debrecinu. Srećna sam da je dugogodišnji rad počeo da daje rezultate i moja upornost. Nakon ovog takmičenja sledi mi Strandžat kup od 19. februara u Sofiji. On je drugi u nizu turnira A klase IBA rangiranja i svrstava se u najprestižnije svetske turnire, može se reći da je taj turnir malo svetsko prvenstvo gde dolaze najbolji na svetu. Očekuje me naporan period do Istanbula gde je zakazano Svetsko prvenstvo za žene od 5. do 21. maja što je najvažnije takmičenje, međutim odlučna sam da već na Strandžat kupu testiram kategoriju do 50 kg koja mi se čini kao adekvatnija” – istakla je zlatna devojka srpskog boksa Nina Radovanović.

foto: BSS

Pod vodstvom selektora seniorske ženske reprezentacije naše zemlje Marka Tubića zlatnu medalju na memorijalu “Bočkai” osvojila je Snežana Šiljković u kategoriji do 48 kilograma. Napravila je veliko iznenađenje pobedivši u finalu favorizovanu Poljakinju Nataliju Kučevsku.

Iako povređena naša Jelena Zorić ušla je u finalni meč, borila se kao lavica, na kraju pobeda je otišla u ruke Brazilke Romeu posle bodovanja sudija, a našoj reprezentativki srebro.

“Zadovoljna sam celokupnim turnirom i uspehom cele naše reprezentacije. Sa ponosom nosim grb Srbije i ponosna sam na svoju srebrnu medalju. U finalnom meču pobedila je bolja taktika moje protivnice i nijanse su odredile pobednika. Zahvaljujući Bokserskom savezu Srbije imamo odlične uslove za napredak. Očekujem da ćemo obradovati Srbiju svetskim i evropskim medaljama” – rekla je sjajna mlada srpska boks reprezentativka Jelena Zekić.

Jelena Janićijević se u kategoriji do 63 kg borila do poslednje gonga, ali je na kraju mela u borbi za zlato poražena od Brazilke Fereire.Srebrnu medalju je posle pobede u polufinalu uzela i mlada Nikolina Gajić koja u finalu nije nastupila zbog povrede.

Naše boks dame na IBA turniru srebrne serije koji je održan u Debrecinu do pet osvojenih medalja za Srbiju stigle su kroz 12 pobeda i time poručile “računajte na nas u budućnosti i na naša velika dela”.

(Kurir sport)