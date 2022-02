VEČERAS NEMA SPAVANJA, IGRA SE SUPERBOUL! Najskuplji meč u istoriji, za najeftiniju kartu treba ŠEST SRPSKIH PLATA!

U Los Anđelesu, bolje rečeno u Inglvudu, za trofej Lombardi boriće se dve najbolje NFL ekipe Los Anđeles Remsi i Sinsinati Bengalsi!

Ranije je bilo određeno da stadion Sofi u Gradu anđela bude poprište velike borbe za titulu, pa će prvi put u istoriji tim koji je inače domaćin imati priliku da osvoji titulu.

Kalifornija gori već danima, procenjuje se da će LA i okolina imati stravičan prihod od organizacije Superboula - čak 30 milijardi dolara!

Srećnici koji su nekako došli do ulaznica morali su dobro da se otvore za njih, a teško da će neko od običnih navijača biti na boljim tribinama. Jer najskuplja karta košta skoro 40.000 dolara, a za one na samom vrhu, odakle je teško videti sve ono što se dešava na terenu, bilo je potrebno izdvojiti oko 3.200 "zelembaća" To je oko šest prosečnih plata u Srbiji...

Onaj ko je zakupio reklamni prostor tokom direktnog prenosa, biće lakši za pravo bogatstvo, jer 30 sekundi košta šest i po miliona dolara, što je novi rekord, čak za milion više od prethodnog izdanja.

Snup Dog, Eminem, Dr Dre i Meri Džej Blajdž nastupaju za džabe! foto: Instagram Takozvani šou na poluvremenu uvek je izuzetno atraktivan jer nastupaju najveće zvezde. Večeras će to biti reperi Snup Dog, Eminem, Dr Dre i Kendrik Lamar. Pojačanje će biti poznata pevačica Meri Džej Blajdž. Interesantno je da oni neće biti plaćeni, odnosno biće im pokriveni samo troškovi za nastup. Jer učestvovanje na ovakvom spektaklu vas vodi pravo u istoriju.

