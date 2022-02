ŽELI DA SRUŠI BOLTA! Naslednik slavnog Jamajčanina glavni kandidat za dva zlata u beogradskoj Areni!

Iako su mnogi sportski i atletski stručnjaci tvrdili da se u najatraktivnijoj atletskoj muškoj disciplini, 100 metara za muškarce, neće dugo pojaviti neko ko će uzdrmati planetu na način koji je to učinio i činio čuveni Jamajčanin i održati nivo koji je trasirao, sva ova mišljenja demantovao je „leteći“ Italijan Lamont Marsel Džejkobs.

Isklesano telo prekriveno tetovažama, atraktivni atleta u plavom izašao je na stazu u Tokiju, oduvao konkurenciju na Olimpijskim igrama i zaludeo svet. Novi bum „kraljice sportova“ pred kojim je planeta zanemela stiže u Beograd i predstaviće se srpskoj publici. Do juče nismo mogli ni zamisliti da ćemo imati priliku da u našoj prestonici gledamo na delu najbržeg čoveka planete, a sada je to realnost, čak i privilegija jer će kroz beogradsku Arenu „leteći“ Italijan juriti dva zlata u roku od samo 11 dana i to u disciplini 60 metara.

Prvo predstavljanje u srpskoj sportskoj lepotici zlatni Italijan imaće 7. marta kada će biti jedna od najvećih zvezda „Belgrade Indoor Meeting“, atletskog takmičenja koji će biti uvertira za najvažniji događaj koji sledi, Svetsko atletsko prvenstvo u dvorani 2022. koje je na programu pod svodovima Arene od 18. do 20. marta.

foto: Srpski Atletski Savez

Sportska, profesionalna i životna fabula 27 – godišnjeg Marsela Džejkobsa, sprintera koji žari i pali atletskim stazama širom meridijana potvrđuju njegovu jedinstvenost. On nije ni naslednik ni kopija prethodnih šampiona u njegovoj disciplini, on je unikatan i sopstvenom magijom čini čuda i piše novu sportsku priču čiji smo savremenici i svedoci. Pre nego što se opredelio za „kraljicu sportova“ (najpre skok udalj, sada sprint) bavio se košarkom i fudbalom. Rođen je u Americi, ali je kao beba otišao sa majkom u njenu rodnu Italiju i postao deo istorije sporta ove zemlje. Sa svojih 27 godina, uz zlatne medalje i rekorde koje je nanizao može da se pohvali i time da je otac tri deteta.

Koja su vaša očekivanja za WIC 22?

“Radujem se Svetskom prvenstvu u atletici u Beogradu. Znam da će takmičenje biti na najvećem nivou i to mi zaista daje veliku inspiraciju. Moja očekivanja? Verujem da nema granice”.

Evropski šampion na 60 metara u dvorani Džejkobs, koji je tek 2018. napustio skok udalj i preorjentisao se na sprint priredio je jedno od najvećih iznenađenja u Tokiju kada je osvojio najsjajnije odličje na 100 metara za 9,80 sekundi, srušivši evropski rekord i čime je postao prvi Italijan u istoriji koji je u ovoj disciplini osvojio olimpijsko zlato. Tek u maju 2021. je prvi put probio barijeru od 10 sekundi, a već u avgustu nanizao dva olimpijska zlata. Drugo zlato u Japanu Lamont Marsel svojoj zemlji doneo je u štafeti 4x100 metara.

foto: Srpski Atletski Savez

„Snovi se osvaruju“.

Marsel u Srbiju stiže motivisan i sa dva nova zlata koja je osvojio 2022. na mitinzima Berlinu i poljskom Lodzu. Da li ste ranije bili u Beogradu? Ako jeste, da li ste uzbuđeni što se vraćate u Beograd?

“Bio sam u Beogradu 2017. godine i nije prošlo baš najbolje. Nisam uspeo kako sam se nadao. Ali to je bilo tada kada sam se bavio skokom udalj, a sada je sada! Uzbuđen sam što se vraćam", ističe Džejkobs.

Atletika je lepota sporta, a njen autentični predstavnik je upravo najbrži čovek planete Italijan Marselo. I dok obično za najlepše i najatraktivnije sportiste, na kojima oči celog sveta ostaju, za koje se zbog njihove pojave koja pleni uvek traži karta više, ne važi da su ujedno i vladari planete u svojim disciplinama, Džejkobs je primer da je sve moguće. Italijan je objedinio sve i učinio da velika svetla atletskih borilišta fokus stavljaju na njega kada izađe na veliku scenu.

S obzirom na situaciju sa Covid-19, koja se dešava poslednje 2 godine, da li se nadate da će Beogradska arena biti puna?

foto: Srpski Atletski Savez

“Protekle dve godine su bile zaista teške za sve. Toliko života je izgubljeno i toliko ljudi u mom rodnom regionu u Lombardiji je izgubilo ljude koje vole. Trčanje (kratke staze-sprint) nije kao skok udalj ili skok uvis gde čujete kako publika navija za vas, gura vas dalje. Kada trčite, ne čujete ništa. Sve dok ne prestaneš. Puna arena je važna za sport i zaista se nadam da ćemo, kada se završi pandemija Covid-19, svi moći da se vratimo u normalu. Taj zaista dobar osećaj – posle trke kada nestane tenzija i osetite da vas publika svuda oko vas podržava", radujem se povratku takvih momenata”.

Nesvakidašnji atleta kojim se ponosi Italija, za kojim uzdiše planeta, svetski atletski superstar Džejkobs ima novi cilj, a to je rušenje rekorda čuvenog Bolta. Rekordi u atletici su dugotrajni, prođu decenije dok se ne pojavi neko ko pomeri granice. Ko zna možda baš u 2022. budemo svedoci novih rekorda, možda baš u Beogradu i Areni!

