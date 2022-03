SRBIJA POSTAJE ZEMLJA RVANJA! Kecman: Davor Štefanek sve pokrenuo zlatom na Olimpijskim igrama

Rvači Srbije poslednjih godina u kontinuitetu osvajaju medalje na velikim takmičenjima. Uspesi naših seniorskih takmičara ispraćeni su i sve većom popularnošću rvanja među mladima. Dobar momentum srpskog rvanja na pravi način ispraćen je i od strane Rvačkog saveza Srbije, kao i regionalnih saveza, koji su značajnom, kontinuiranom podrškom i realizacijom brojnih projekata doprineli kvalitetnijem radu u klubovima.

- U poslednjih pet, šest godina, odnosno od osvajanja olimpijskog zlata Davora Štefaneka u Riju, primetno je da imamo znatno više polaznika u školama rvanja. Tome su doprineli odlični rezultati naših takmičara, ali i veoma kvalitetan rad koji se sprovodi po klubovima – počinje priču nekadašnji reprezentativac Mladen Kecman koji je sada član Izvršnog odbora Rvačkog saveza Srbije i dodaje:

- To se najbolje primećuje na našim takmičenjima, državnim prvenstvima i turnirima gde je broj učesnika dupliran. U situaciji smo da se zbog povećanog interesovanje za rvanje otvaraju novi klubovi, a za 30 odsto je povećan broj rvača u mlađim kategorijama. Ogroman doprinos u svemu tome dali su naši regionalni savezi. U Vojvodini se tradicionalno dobro radilo, ali su poslednjih godina veliki skok u kvantitetu i kvalitetu napravili regionalni savezi Beograda i Centralne Srbije – objasnio je Kecman.

foto: Rvački savez Srbije

Sa svoje strane, Rvački savez Srbije se trudi da na pravi način isprati rastuću popularnost jednog od najstarijih sportova na svetu:

- U nekoliko navrata uspeli smo da obezbedimo nova borilišta što je dragoceno. Što se tiče specifične rvačke opreme, trudimo se da u tom segmentu kontinuirano pružamo pomoć. Ipak, najveći kvalitet koji imamo su ljudi koji rade po klubovima. To su vrhunski stručnjaci i veliki zaljubljenici u ovaj sport i to je veliko bogatstvo srpskog rvanja kada je reč o radu sa najmlađima.

Minulog vikenda, Beograd je bio domaćin velikog međunardonog turnira za rvače do 17 godina:

- To je samo jedan od projekata za naše mlade rvače. Na Trofeju Beograda i Trofeju Voždovca imali smo preko 150 učesnika iz devet zemalja. Ugostili smo rvače iz SAD, Švedske, Rumunije, Moldavije, Slovenije, Bugarske, Grčke i Bosne i Hercegovine – kaže Kecman koji je bio direktor ovog turnira i potom ističe značaj organizacije ovakvog projekta:

- Bili smo odlični domaćini, na bazi reciprociteta ugostili smo osam stranih ekipa, a to nam je omogućilo da naši takmičari u narednom periodu uzvrate posetu, otputuju u pomenute zemlje i tako učestvuju na još osam jakih međunarodnih turnira. Time smo dobili izuzetno kvalitetne sparing partnere, ali i šansu da se na međunarodnoj sceni okušaju i rvači koji nisu reprezentativci, ali će kroz ove mečeve biti u prilici da napreduju i možda uspeti da zasluže taj status.

Kecman je posebno istakao veoma kvalitetan rad na kampovima za mlade rvače koji se redovno organizuju:

- To nisu samo pripreme, već ti naši kampovi imaju i edukativni karakter. Na taj način podstičemo i međuklupsku saradnju, a omogućavamo priliki deci i da se druže. Kada je reč o narednim izazovima mogu da najavim učešće naših rvača do 15 i do 20 godina na Mediteranskim igrama koje će se održati u Egiptu – zaključio je Kecman.

Kurir sport