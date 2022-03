IVANA VULETA POSlE POBEDE NA MITINGU: Najveći problem mi pravi punđa, trener mi viče da uzmem mašinicu i ošišam se na stazi

Srpska atletičarka Ivana Vuleta prezadovoljna je nastupom na Beogradskom mitingu na kome je ubedljivo pobedila u svojoj disciplini skok udalj.

Vuleta je tako na najbolji način najavila juriš na medalju na predstojećem Svetskom prvenstvu koje se održava u Beogradu od 18. marta.

Ipak, jednim segmentom nije zadovoljna, a tiče se njene frizure.

"Dosta sam se ispromašivala u zaletu, najveći problem mi je napravila punđa, ostavila je trag u pesku na prvom skoku. Ošišala sam se, moram da smislim način, sad me koštalo dosta, ne želim da me košta na Svetskom prvenstvu. Podloga je dobra, rezultati nisu loši, znam šta treba da popravim poenta je bila da napravim svih šest skokova na ovoj stazi. Solidan rezultat, imam još dve nedelje da popravim te nijanse i da dovedem stvari do savršenstva", rekla je srpskim novinarima posle takmičenja.

Trener Goran Obradović imao je zanimljivo rešenje.

"Trener mi je dobacivao sa tribina da uzmem mašinicu od koleginice i da se ošišam na stazi. Baš je ogroman problem, rešila sam se broja, sledeća je frizura", razočarano je podsetila Ivana na tragičan gubitak medalje od pre nekoliko godina kada joj se otkačio broj i ostavio tragu pesku.

Kurir sport