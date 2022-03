OVO MI JE NAJVEĆI PORAZ U KARIJERI! Intimna ispovest Aleksandra Šapića: PLAČE MI SE KADA SE SETIM, OKRENULO SE SVE U SEKUNDI

Voditeljku emisije Isidoru Lukić zanimalo koji je momenat u karijeri slavnog vaterpoliste i uspešnog političara Aleksandra Šapića bio najteži.

Bivši vaterpolista je istakao je da je to bilo u Atini 2004. godine kada su izgubili finale Olimpijskih igara.

- Ne znam koji me je promenio, ali znam koji me je zaboleo. U Atini 2004. godine kada smo izgubili finale Olimpiskih igara. Skoro sam gledao neku emisiju istorija vaterpola, pa su nas nešto intervjuisali. Tamo sam video da su svi iz te generacije to govorili - rekao je Šapić u "Realnoj priči" na Kurir televiziji.

Šapić je dodao da mu sećanje na taj trenutak budi suze.

- Sad mi se plače kada se setim. Nisam tada plakao, ja bi voleo da mogu da plačem. Čovek koji može da plače on izbaci sve to iz sebe. Ne znam zašto ne mogu da plačem, teško mi je da plačem. Kada ne možete da plačete sve vam pada još teže.

Šapić se osvrnuo i na samu utakmicu gde je istakao da su vodili celu utakmicu, ali da se sve preokrenulo u par minuta.

- Ta utakmica je bila toliko teška za nas. Vodili smo celu utakmicu i čekali to olimpijsko zlato. Nažalost nismo došli do njega. Sve se okrenulo u par minuta. Postoje te slike sa tog postolja i kao da smo na sahrani, a ne na dodeli olimpijskih medalja. To mi je najteži poraz u karijeri i nikad ga neću zaboraviti - rekao je Šapić.

